Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Индия не будет заключать с США сделку «под дулом пистолета»

Министр торговли заявил, что Нью-Дели будет добиваться лучших условий
Ведомости

Индия не намерена заключать двустороннее торговое соглашение с США в ускоренном порядке или под давлением. Об этом заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.

Он подчеркнул, что хотя переговоры с США ведутся, Индия не заключает сделки в спешке, с жесткими сроками или «под дулом пистолета». По словам министра, страна ориентирована на долгосрочную перспективу и не принимает поспешных решений под давлением обстоятельств.

Гоял отметил, что Индия приняла факт введения против нее тарифов и ищет пути решения этой проблемы, включая освоение новых рынков.

«Торговое соглашение – это долгосрочная перспектива, и мы должны смотреть в будущее и добиваться наилучших условий для страны», – сказал он (цитата по ТАСС).

2 сентября Гоял заявлял, что Индия надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю. Тогда он говорил, что в ходе переговоров между двумя странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй. NDTV писал, что Индия и США планируют завершить первый этап соглашения к осени, чтобы к 2030 г. увеличить объем двусторонней торговли товарами и услугами более чем в два раза – с нынешних $191 млрд.

6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. После этого Трамп неоднократно утверждал, что власти Индии пообещали ему отказаться от покупки нефти в РФ. В Нью-Дели этого не подтверждали.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её