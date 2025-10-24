Индия не будет заключать с США сделку «под дулом пистолета»

2 сентября Гоял заявлял, что Индия надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю. Тогда он говорил, что в ходе переговоров между двумя странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй. NDTV писал, что Индия и США планируют завершить первый этап соглашения к осени, чтобы к 2030 г. увеличить объем двусторонней торговли товарами и услугами более чем в два раза – с нынешних $191 млрд.