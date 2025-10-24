Индия не будет заключать с США сделку «под дулом пистолета»Министр торговли заявил, что Нью-Дели будет добиваться лучших условий
Индия не намерена заключать двустороннее торговое соглашение с США в ускоренном порядке или под давлением. Об этом заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.
Он подчеркнул, что хотя переговоры с США ведутся, Индия не заключает сделки в спешке, с жесткими сроками или «под дулом пистолета». По словам министра, страна ориентирована на долгосрочную перспективу и не принимает поспешных решений под давлением обстоятельств.
Гоял отметил, что Индия приняла факт введения против нее тарифов и ищет пути решения этой проблемы, включая освоение новых рынков.
«Торговое соглашение – это долгосрочная перспектива, и мы должны смотреть в будущее и добиваться наилучших условий для страны», – сказал он (цитата по ТАСС).
2 сентября Гоял заявлял, что Индия надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю. Тогда он говорил, что в ходе переговоров между двумя странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй. NDTV писал, что Индия и США планируют завершить первый этап соглашения к осени, чтобы к 2030 г. увеличить объем двусторонней торговли товарами и услугами более чем в два раза – с нынешних $191 млрд.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. После этого Трамп неоднократно утверждал, что власти Индии пообещали ему отказаться от покупки нефти в РФ. В Нью-Дели этого не подтверждали.