Главная / Политика /

Кремль прокомментировал давление США на Индию по закупкам российской нефти

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает обсуждать с партнерами, включая Индию и Китай, вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе на фоне давления со стороны США по вопросу закупок российской нефти.

«Разумеется, мы имеем торговые отношения со многими странами. В рамках менеджмента проектов, реализуемых в контексте этого сотрудничества, обсуждаются самые различные вопросы», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская нефть остается конкурентоспособным и востребованным товаром на мировом рынке. «Мы предлагаем свой товар, и он имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен и привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он им интересен и насколько другие альтернативы могут с ним конкурировать», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что какая-либо конкретика таких обсуждений «вряд ли уместна», но Москва продолжит выстраивать отношения с партнерами «исключительно на взаимовыгодной основе», несмотря на внешнее давление.

Ранее Bloomberg писал, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии рассматривают возможность продолжения закупок российской нефти со скидкой даже после введения новых американских санкций против поставщиков из России.

