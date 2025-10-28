Кремль прокомментировал давление США на Индию по закупкам российской нефти

Он подчеркнул, что российская нефть остается конкурентоспособным и востребованным товаром на мировом рынке. «Мы предлагаем свой товар, и он имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен и привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он им интересен и насколько другие альтернативы могут с ним конкурировать», – сказал Песков.