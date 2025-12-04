Товарооборот АПК между Россией и Индией за три года вырос в два раза
За последние три года товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) увеличился более чем в два раза. В 2024 г. он достиг рекордного показателя, в том числе благодаря росту экспорта в Индию подсолнечного масла и зернобобовых. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе Российско-индийского делового форума в Нью-Дели, сообщило правительство.
Она отметила, что одним из перспективных направлений сотрудничества между странами может стать реализация совместных проектов в области разработки ветеринарных препаратов и вакцин, а также научное взаимодействие в сферах селекции и семеноводства. Среди приоритетов также выделяется развитие партнерства в аграрном образовании и работа над взаимным признанием дипломов.
Сейчас Индия занимает лидирующие позиции в мире по производству и экспорту креветок, а также является главным поставщиком риса басмати, добавила Лут. Россия, по словам министра, проявляет интерес к импорту тропических фруктов.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в ходе Российско-индийского форума заявил, что товарооборот между Москвой и Нью-Дели вырастет до $100 млрд к 2030 г. В основном это произойдет за счет поставок товаров из Индии в Россию.
Три года назад удалось досрочно выполнить задачу по достижению объемов торговли в $30 млрд, указал Орешкин. Он отметил, что среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 гг. составляли 80% в год, а общий товарооборот превысил $60 млрд и приближается к $70 млрд. В прошлом году Россия и Индия добились рекордного товарооборота – почти $64 млрд, сообщил в ходе форума министр экономического развития России Максим Решетников.