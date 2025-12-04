Товарооборот АПК между Россией и Индией за три года вырос в два раза

Три года назад удалось досрочно выполнить задачу по достижению объемов торговли в $30 млрд, указал Орешкин. Он отметил, что среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 гг. составляли 80% в год, а общий товарооборот превысил $60 млрд и приближается к $70 млрд. В прошлом году Россия и Индия добились рекордного товарооборота – почти $64 млрд, сообщил в ходе форума министр экономического развития России Максим Решетников.