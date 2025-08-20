Мантуров: товарооборот РФ и Индии за последние пять лет вырос почти в семь раз
За последние пять лет товарооборот между Россией и Индией вырос почти в семь раз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, передает «РИА Новости».
По его данным, Индия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РФ. Мантуров отметил важность того, что одновременно с увеличением объемов торговли расширяется и ее номенклатура.
В дополнение к стабильным поставкам энергоносителей в Индию российский экспорт включает минеральные удобрения, металлургическую продукцию, изделия лесной промышленности, алмазы, энергетическое оборудование и продукты питания, добавил Мантуров.
Россия, в свою очередь, импортирует из Индии товары агропромышленного комплекса, фармацевтические препараты и вещества, изделия легкой промышленности, индустриальное сырье, а также оборудование и его комплектующие.
20 августа Bloomberg сообщало, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вновь начали закупки российской нефти после непродолжительной паузы. В частности, крупнейшие переработчики страны, включая Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., в последние два дня приобрели несколько партий нефти марки Urals. Поставки планируется осуществить в сентябре и октябре.