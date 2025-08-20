Мантуров: товарооборот РФ и Индии за последние пять лет вырос почти в семь раз

За последние пять лет товарооборот между Россией и Индией вырос почти в семь раз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, передает «РИА Новости».