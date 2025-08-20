Индийские НПЗ возобновили закупки российской нефти Urals

6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). В указе Трампа говорится, что такое решение было принято в связи с тем, что РФ якобы прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, а также якобы продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.