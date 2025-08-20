Индийские НПЗ возобновили закупки российской нефти Urals
Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вновь начали закупки российской нефти после непродолжительной паузы, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знакомых с ситуацией.
По их данным, крупнейшие переработчики страны, включая Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., в последние два дня приобрели несколько партий нефти марки Urals. Поставки планируется осуществить в сентябре и октябре.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). В указе Трампа говорится, что такое решение было принято в связи с тем, что РФ якобы прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, а также якобы продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.