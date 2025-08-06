США могут ввести 25%-ную пошлину на товары из закупающих российскую нефть стран
Администрация США рассматривает возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт товаров из стран, которые напрямую или косвенно закупают нефть у России. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном Белым домом.
«Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны, включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт ее товаров», – указывается в документе.
В том же указе президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. В указе Трампа говорится, что такое решение было принято в связи с тем, что РФ якобы прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, а также якобы продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
Американский лидер ранее также потребовал, чтобы Россия и Украина урегулировали конфликт за 10 дней, к 8 августа. Иначе американский лидер может ввести санкции и пошлины в 100% как против России, так и против ее торговых партнеров – Индии, Китая и Бразилии.