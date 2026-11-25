Проекты модернизации железных дорог потребуют 2 трлн рублей до 2030 годаЭксперты считают оценку консервативной и говорят о необходимости расставить приоритеты с учетом новых вводных
Объем вложений, необходимых для увеличения провозной способности железнодорожной инфраструктуры на ключевых экспортных направлениях до 2030 г., составляет порядка 2 трлн руб. Такую оценку привел гендиректор Института экономики и развития транспорта РЖД Сергей Румянцев на круглом столе 25 ноября.
Речь идет, в частности, о модернизации железнодорожной инфраструктуры общего пользования Восточного полигона (БАМ и Транссиб), подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и Северо-Запада (СЗ), а также международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг, пояснил Румянцев.
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