Речь идет, в частности, о модернизации железнодорожной инфраструктуры общего пользования Восточного полигона (БАМ и Транссиб), подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и Северо-Запада (СЗ), а также международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг, пояснил Румянцев.