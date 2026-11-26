Российские военные ударили по предприятиям ВПК в Киеве
Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака была проведена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников.
В результате в Черном море к юго-востоку от Одессы был также поражен сухогруз. По данным министерства, судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
Днем ранее армия России поразила Криворожскую теплоэлектростанцию в Зеленодольске Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В Харькове ВС РФ поразили электроподстанцию 330 кВ. Также поражены электроподстанции в Верхнеднепровском Днепропетровской области (150 кВ) и в Малине Житомирской области (110 кВ). Электроподстанции обеспечивали электроэнергией объекты ВПК Украины. В Одесской области под удар попали логистические центры «Нерубайское» в населенном пункте Нерубайское и «Блум» в населенном пункте Мирное. В населенном пункте Белая Церковь Киевской области поражен логистический терминал «Новая почта». В акватории Черного моря восточнее Одессы был поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для украинской армии.
24 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по трем электроподстанциям на Украине. Электростанции 110 кВ поражены в городе Винница, населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитной Ровенской области. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения ВСУ.