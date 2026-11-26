Днем ранее армия России поразила Криворожскую теплоэлектростанцию в Зеленодольске Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В Харькове ВС РФ поразили электроподстанцию 330 кВ. Также поражены электроподстанции в Верхнеднепровском Днепропетровской области (150 кВ) и в Малине Житомирской области (110 кВ). Электроподстанции обеспечивали электроэнергией объекты ВПК Украины. В Одесской области под удар попали логистические центры «Нерубайское» в населенном пункте Нерубайское и «Блум» в населенном пункте Мирное. В населенном пункте Белая Церковь Киевской области поражен логистический терминал «Новая почта». В акватории Черного моря восточнее Одессы был поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для украинской армии.