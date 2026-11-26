Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме произошел 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи здания, начался пожар. Сообщалось о 14 пострадавших. Жителей дома эвакуировали. 25 ноября в МЧС России сообщили, что при разборе завалов спасатели нашли тело погибшего мужчины. В результате взрыва четыре квартиры были полностью разрушены, еще восемь получили повреждения.