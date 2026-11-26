Число погибших после взрыва газа в доме на Алтае выросло до двух
Спасатели обнаружили останки еще одного человека при разборе завалов многоквартирного дома в Кулунде Алтайского края, часть которого обрушилась в результате взрыва. Таким образом, число погибших увеличилось до двух, пишет ТАСС со ссылкой на центр управления регионом.
Агентству сообщили, что были найдены «фрагментированные останки». Экспертиза определит пол и возраст погибшего.
Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме произошел 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи здания, начался пожар. Сообщалось о 14 пострадавших. Жителей дома эвакуировали. 25 ноября в МЧС России сообщили, что при разборе завалов спасатели нашли тело погибшего мужчины. В результате взрыва четыре квартиры были полностью разрушены, еще восемь получили повреждения.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).