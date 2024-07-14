МИД Турции рассчитывает на Россию и Иран при нормализации отношений с Сирией

11 июля президент Турции обвинил США в поддержке террористов в Сирии и заявил, что турки большего всего пострадали от конфликта в соседнем государстве. Он также выразил мнение, что оппозиционный альянс курдов использует поддержку, оказываемую якобы под предлогом «борьбы с ДАИШ» (арабское название «Исламского государства», террористическая группировка, запрещена в России), для нападения на Турцию и Сирию.