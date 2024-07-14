МИД Турции рассчитывает на Россию и Иран при нормализации отношений с Сирией
Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией, сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан по итогам беседы со своим коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.
«Дух времени побуждает нас к миру [с Сирией]. Мы надеемся, что призывы президента [Реджепа] Эрдогана к миру будут по достоинству оценены [властями Сирии]. Рассчитываем на конструктивную роль России и Ирана в проведении переговоров», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он отметил, что переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве России и Ирана. Фидан при этом указал, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.
7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит приглашение президенту Сирии Башару Асаду. Он отмечал намерение вернуть отношения между Турцией и Сирией на прежний уровень.
26 июня глава Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Анкарой.
11 июля президент Турции обвинил США в поддержке террористов в Сирии и заявил, что турки большего всего пострадали от конфликта в соседнем государстве. Он также выразил мнение, что оппозиционный альянс курдов использует поддержку, оказываемую якобы под предлогом «борьбы с ДАИШ» (арабское название «Исламского государства», террористическая группировка, запрещена в России), для нападения на Турцию и Сирию.