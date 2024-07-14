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МИД Турции рассчитывает на Россию и Иран при нормализации отношений с Сирией

Ведомости

Турция рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией, сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан по итогам беседы со своим коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.

«Дух времени побуждает нас к миру [с Сирией]. Мы надеемся, что призывы президента [Реджепа] Эрдогана к миру будут по достоинству оценены [властями Сирии]. Рассчитываем на конструктивную роль России и Ирана в проведении переговоров», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве России и Ирана. Фидан при этом указал, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.

7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит приглашение президенту Сирии Башару Асаду. Он отмечал намерение вернуть отношения между Турцией и Сирией на прежний уровень. 

26 июня глава Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Анкарой.

11 июля президент Турции обвинил США в поддержке террористов в Сирии и заявил, что турки большего всего пострадали от конфликта в соседнем государстве. Он также выразил мнение, что оппозиционный альянс курдов использует поддержку, оказываемую якобы под предлогом «борьбы с ДАИШ» (арабское название «Исламского государства», террористическая группировка, запрещена в России), для нападения на Турцию и Сирию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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