В Турции Эрдоган и оппозиция винят друг друга в антисирийских беспорядках

В Турции Эрдоган и оппозиция винят друг друга в антисирийских беспорядкахКроме внутренней политики проблема мигрантов может влиять на сближение с Сирией
Крупнейшая в Турции оппозиционная Народная республиканская партия (СНР, или кемалисты) обвинила президента Реджепа Эрдогана в идущих третий день по всей стране массовых антисирийских беспорядках, спровоцированных предполагаемым изнасилованием ребенка беженцем из Сирии. Ответственность за беспорядки оппозиционеры возложили на действующие власти, обозначив претензии в 10 пунктах, опубликованных 2 июля на официальном сайте СНР.
В частности, оппозиционеры обвинили власти в «банкротстве» миграционной политики страны, приведшей к нынешней ситуации. По их словам, турецкое правительство не только не смогло решить вызванный им же сирийский кризис, но и превратило страну в «мировой отстойник мигрантов». Кроме того, говорится в документе, Эрдоган проигнорировал социальные, политические, экономические и демографические проблемы, созданные растущим числом мигрантов.
СНР заявила также и о провале турецкой внешней политики на ближневосточном направлении. В текущей ситуации оппозиционная партия рекомендует властям не вмешиваться во внутренние дела соседей, пересмотреть политику по отношению к Сирии и немедленно опубликовать реалистичную и применимую дорожную карту для решения проблемы, включая депортацию мигрантов. Оппозиционеры также потребовали продолжить процесс нормализации отношений с администрацией президента Сирии Башара Асада.
За сутки до этого, 1 июля, сам Эрдоган в телеобращении обвинил оппозиционные партии в подстрекательстве к насилию, «ядовитом дискурсе», разжигании ксенофобии и расизма, что, по его мнению, и привело к погромам. «Ничего нельзя добиться, разжигая в обществе ксенофобию и ненависть к беженцам», – добавил он. По официальным данным, в Турции сейчас проживает порядка 3,6 млн граждан Сирии, вынужденно покинувших свою страну после начала там в 2011 г. гражданской войны.
Беспорядки вспыхнули поздно вечером 30 июня в городе Кайсери в одноименной провинции в центре Турции. Это произошло после сообщений местных СМИ о предположительном изнасиловании семилетней девочки 26-летним сирийцем. Возмущенные жители переворачивали автомобили, нападали на мигрантов, а также призывали к депортации всех беженцев из Турции. Погромщики выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали отставки Эрдогана.
Позже, согласно турецкому МВД, предполагаемый насильник был арестован, а жертва и ее семья, по заверению властей, находятся под защитой государства и получают психологическую помощь. Но протесты уже перекинулись на Аланью, Анталью, Конью, Стамбул, Анкару, Бурсу и другие крупные города. Министр внутренних дел Али Ерликая в заявлении 2 июля в соцсети Х написал о задержании 474 участников беспорядков. Из них 285, по его словам, имели судимость.
Сообщения о беспорядках в Турции вызвали ответные волнения в районах на северо-западе Сирии, в том числе и на тех территориях, которыми управляет поддерживаемое Турцией так называемое оппозиционное Сирийское временное правительство. В провинции Алеппо недалеко от сирийско-турецкой границы протестующие не позволили въехать в город Аль-Баб турецким грузовикам, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Демонстранты сжигали турецкие флаги и забрасывали камнями госучреждения, что привело к столкновениям с турецкими военными, ранениям и гибели людей. Кроме того, они выгнали сотрудников из турецкого почтового отделения в городе Азаз. Впоследствии, как пишет газета Dunya, Турция направила в районы беспорядков свои вооруженные силы, чтобы стабилизировать ситуацию, а также временно приостановила работу погранпереходов на севере Сирии.
В то же время глава оппозиционного Сирийского временного правительства Абдуррахман Мустафа в эфире телеканала CNN Turk заявил, что ущерб, причиненный Турции, – это ущерб причиненный Сирии. Он призвал не переносить сирийские события в Турцию и турецкие события в Сирию. По его словам, сирийцы и турки стремятся сделать регион безопасным и обеспечить возвращение сирийских беженцев, а такие инциденты могут иметь плохие последствия для реализации этих инициатив. «Турецкий флаг представляет для нас такую же священную ценность, как и для турецкого народа. Турецкие военные сражались под этим знаменем против террористов в Сирии», – добавил Мустафа.
Антисирийские протесты в Турции начались в тот же день, когда сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники сообщила о запланированных переговорах между делегатами из Анкары и Дамаска в Багдаде с целью нормализации двусторонних отношений. По сведениям издания, диалог должен состояться при посредничестве России и запустить «длительный переговорный процесс, который приведет к политическому взаимопониманию». 28 июля на пресс-конференции в Стамбуле Эрдоган заявил, что Анкара открыта для диалога с администрацией Асада для нормализации отношений. Турция разорвала отношения с Дамаском с начала гражданской войны в Сирии. «Ведомости» направили запрос в МИД России относительно готовности Москвы взять на себя посредническую роль на переговорах в Багдаде.
Сирийские беженцы сконцентрированы в крупных промышленных городах Турции и, с точки зрения местного населения, создают социальные и экономические проблемы, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. По мнению эксперта, оппозиция не могла спровоцировать нынешние беспорядки. Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора считает, что миграционная проблема хотя и существенна для турецкой общественности, но не имеет той поляризующей политической силы, как другие социальные вопросы. По ее мнению, критика миграционной политики властей и правящей партии скорее приводит к обратному эффекту для оппозиции: росту ксенофобии и популярности националистических течений, в политическом плане более близких к правящим кругам.
С одной стороны, погромы могут способствовать сближению Анкары и Дамаска: власти осознали что без решения сирийского кризиса невозможно вернуть беженцев в их дома. С другой стороны, отмечает Дюрре, антитурецкие протесты на северо-западе Сирии могут затормозить этот процесс. «Сирийцы опасаются, что во время переговоров турки бросят их на произвол судьбы и сдадут правительственным силам. Сегодня они относительно мягко реагируют на события в Турции, а завтра могут начать теракты против турецких граждан», – говорит эксперт.
Вернигора напоминает, что турецкие власти стараются называть беспорядки «провокациями», направленными на подрыв «братских» отношений между народами. «Укрепление отношений между странами в этом плане могло бы поспособствовать проведению эффективной миграционной политики», – заключает востоковед.