В Турции Эрдоган и оппозиция винят друг друга в антисирийских беспорядках

Антисирийские протесты в Турции начались в тот же день, когда сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники сообщила о запланированных переговорах между делегатами из Анкары и Дамаска в Багдаде с целью нормализации двусторонних отношений. По сведениям издания, диалог должен состояться при посредничестве России и запустить «длительный переговорный процесс, который приведет к политическому взаимопониманию». 28 июля на пресс-конференции в Стамбуле Эрдоган заявил, что Анкара открыта для диалога с администрацией Асада для нормализации отношений. Турция разорвала отношения с Дамаском с начала гражданской войны в Сирии. «Ведомости» направили запрос в МИД России относительно готовности Москвы взять на себя посредническую роль на переговорах в Багдаде.