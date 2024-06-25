В октябре прошлого года стало известно, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель – обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».