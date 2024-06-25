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Минобороны РФ: на Украину ввозят химические отходы для создания «грязной бомбы»

Ведомости

На Украину ввозят отработанное ядерное топливо и отходы опасных химических производств для возможного создания «грязной бомбы». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением «под чужим флагом», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Минобороны сделало соответствующие выводы на основе оперативной информации. Кириллов добавил, что на Украину продолжают ввозить радиохимические вещества для утилизации. По его словам, поставки курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Основные их маршруты идут через Польшу и Румынию.

В октябре прошлого года стало известно, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель – обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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