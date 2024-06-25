Минобороны РФ: на Украину ввозят химические отходы для создания «грязной бомбы»
На Украину ввозят отработанное ядерное топливо и отходы опасных химических производств для возможного создания «грязной бомбы». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением «под чужим флагом», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Минобороны сделало соответствующие выводы на основе оперативной информации. Кириллов добавил, что на Украину продолжают ввозить радиохимические вещества для утилизации. По его словам, поставки курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Основные их маршруты идут через Польшу и Румынию.
В октябре прошлого года стало известно, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель – обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».