В Москве начался судебный процесс над причастным к убийству Дарьи Дугиной полицейским

В Москве начался судебный процесс над причастным к убийству Дарьи Дугиной полицейскимЭкс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину
Нагатинский районный суд Москвы 6 сентября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который помог организаторам убийства журналистки Дарьи Дугиной получить ее личные данные.
Вместе с Рыбиным на скамье подсудимых второй фигурант – Даниил Чоудхури. По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 г. Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, находясь в должности инспектора ГИБДД, имел доступ к базе данных. Впоследствии он получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их за 3350 руб. Чоудхури, в свою очередь, отправил их организаторам преступления.
В зависимости от роли и участия каждого из фигурантов следствие предъявило им обвинение по чч. 1, 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В ходе первого судебного заседания следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Рыбин, «обладая навыкам ведения следственных действий, может скрыться и оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить улики». Защита же возражала по этим доводам, указывая на то, что ранее экс-полицейский не оказывал следствию сопротивления. «Мой подзащитный обвиняется в совершении двух не тяжких преступлений, до задержания работал, ранее не судим, на иждивении двое несовершеннолетних детей», – убеждал суд адвокат. По его словам, Рыбин никак уже не может воспрепятствовать установлению истины по делу, расследование уже завершилось.
Представитель прокуратуры поддержал позицию следствия, ссылаясь на то, что более мягкая мера пресечения будет недостаточна.
Судья Наталья Борисенкова, выслушав стороны, оставила Рыбина в СИЗО сроком до 28 февраля 2024 г.
После заседания адвокаты Рыбина и Чоудхури отказались от комментариев.
Процесс отложен до конца сентября в связи с поздним извещением фигурантов.
Как ожидается, процесс пройдет в особом порядке. Такой порядок рассмотрения в суде предусматривает разбирательство без исследования доказательств по делу. Это означает, что на стадии расследования подсудимые признали в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении и дали изобличающие показания по делу.
Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета РФ под контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина.
В мае 2023 г. Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Судья Нина Панарина признала их виновными в подделке документов на автомобиль «Мини Купер». Именно на этой машине пересекла российскую границу гражданка Украины Наталья Вовк, которую следствие считает исполнительницей убийства.
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