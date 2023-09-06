В Москве начался судебный процесс над причастным к убийству Дарьи Дугиной полицейским

В ходе первого судебного заседания следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Рыбин, «обладая навыкам ведения следственных действий, может скрыться и оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить улики». Защита же возражала по этим доводам, указывая на то, что ранее экс-полицейский не оказывал следствию сопротивления. «Мой подзащитный обвиняется в совершении двух не тяжких преступлений, до задержания работал, ранее не судим, на иждивении двое несовершеннолетних детей», – убеждал суд адвокат. По его словам, Рыбин никак уже не может воспрепятствовать установлению истины по делу, расследование уже завершилось.