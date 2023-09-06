Газета
Общество

В Москве начался судебный процесс над причастным к убийству Дарьи Дугиной полицейским

Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину
Адель Юсупова Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости

Нагатинский районный суд Москвы 6 сентября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который помог организаторам убийства журналистки Дарьи Дугиной получить ее личные данные.

Вместе с Рыбиным на скамье подсудимых второй фигурант – Даниил Чоудхури. По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 г. Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, находясь в должности инспектора ГИБДД, имел доступ к базе данных. Впоследствии он получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их за 3350 руб. Чоудхури, в свою очередь, отправил их организаторам преступления.

В зависимости от роли и участия каждого из фигурантов следствие предъявило им обвинение по чч. 1, 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе первого судебного заседания следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Рыбин, «обладая навыкам ведения следственных действий, может скрыться и оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить улики». Защита же возражала по этим доводам, указывая на то, что ранее экс-полицейский не оказывал следствию сопротивления. «Мой подзащитный обвиняется в совершении двух не тяжких преступлений, до задержания работал, ранее не судим, на иждивении двое несовершеннолетних детей», – убеждал суд адвокат. По его словам, Рыбин никак уже не может воспрепятствовать установлению истины по делу, расследование уже завершилось.

Ранее по теме: ФСБ заявила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак

Представитель прокуратуры поддержал позицию следствия, ссылаясь на то, что более мягкая мера пресечения будет недостаточна.

Судья Наталья Борисенкова, выслушав стороны, оставила Рыбина в СИЗО сроком до 28 февраля 2024 г.

После заседания адвокаты Рыбина и Чоудхури отказались от комментариев.

Процесс отложен до конца сентября в связи с поздним извещением фигурантов. 

Как ожидается, процесс пройдет в особом порядке. Такой порядок рассмотрения в суде предусматривает разбирательство без исследования доказательств по делу. Это означает, что на стадии расследования подсудимые признали в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении и дали изобличающие показания по делу.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета РФ под контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина.

В мае 2023 г. Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Судья Нина Панарина признала их виновными в подделке документов на автомобиль «Мини Купер». Именно на этой машине пересекла российскую границу гражданка Украины Наталья Вовк, которую следствие считает исполнительницей убийства.

Ранее по теме: Одной из улиц Донецка присвоят имя погибшей Дарьи Дугиной

Дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, журналистка Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник отца, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. По данным ведомства, Вовк после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября суд в Москве заочно заключил ее под стражу. Вовк объявлена в международный розыск.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных