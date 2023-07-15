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ФСБ заявила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, Киев также планировал убийство журналистки Ксении Собчак. Будут возбуждены уголовные дела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

ФСБ, как уточняется, предотвратила покушение совместно со Следственным комитетом и МВД России. Ранее в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорится в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб.

По данным службы, у готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу и средства связи и компьютеры с «информацией, подтверждающей их преступные намерения».

До этого ФСБ предотвратила ряд трагедий, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин: покушения на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, главу Крыма Сергея Аксенова. С начала спецоперации на Украине в РФ были убиты военкор Владлен Татарский, политолог Дарья Дугина, также покушение пережил писатель Захар Прилепин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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