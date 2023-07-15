ФСБ заявила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак

ФСБ, как уточняется, предотвратила покушение совместно со Следственным комитетом и МВД России. Ранее в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» Симоньян и Собчак, говорится в сообщении. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб.