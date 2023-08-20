Одной из улиц Донецка присвоят имя погибшей Дарьи Дугиной

МИД России в годовщину убийства Дугиной выпустил заявление, в котором обвинил международные организации и правозащитные институты в лицемерии. В ведомстве отметили, что спустя год после гибели девушки в России так и не услышали от них «ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной "коллективным Западом"».