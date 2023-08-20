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Одной из улиц Донецка присвоят имя погибшей Дарьи Дугиной

Ведомости

Улице в Донецке присвоят имя погибшей в результате теракта журналистки Дарьи Дугиной, сообщил в годовщину ее убийства врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. 

Дугина, по мнению Пушилина, была настоящим патриотом России, она активно поддерживала проведение спецоперации и «глубоко понимала корни военного конфликта». Глава региона в своем Telegram-канале опубликовал фотографию журналистки на фоне, как он заявил, разрушенной украинскими снарядами донецкой школы.

«В память о Дарье Дугиной мы  решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко», – написал Пушилин.  

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МИД России в годовщину убийства Дугиной выпустил заявление, в котором обвинил международные организации и правозащитные институты в лицемерии. В ведомстве отметили, что спустя год после гибели девушки в России так и не услышали от них «ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной "коллективным Западом"».

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 г., когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и сгорел. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. По данным ведомства, к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября суд в Москве заочно арестовал Вовк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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