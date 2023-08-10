Собиравший информацию о семье Дугиной экс-сотрудник ГИБДД признал вину

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. По данным ведомства, к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября суд в Москве заочно арестовал Вовк.