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Собиравший информацию о семье Дугиной экс-сотрудник ГИБДД признал вину

Ведомости

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, который за деньги собирал информацию о семье убитой журналистки Дарьи Дугиной, признал свою вину, передает «РИА Новости».

25 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что СК установил личность полицейского, который за деньги собирал информацию о Дугиной. Им оказался бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин. Он передал другому фигуранту дела Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 г., когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и сгорел. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. 

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. По данным ведомства, к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября суд в Москве заочно арестовал Вовк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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