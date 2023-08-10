Собиравший информацию о семье Дугиной экс-сотрудник ГИБДД признал вину
Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, который за деньги собирал информацию о семье убитой журналистки Дарьи Дугиной, признал свою вину, передает «РИА Новости».
25 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что СК установил личность полицейского, который за деньги собирал информацию о Дугиной. Им оказался бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин. Он передал другому фигуранту дела Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.
Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа 2022 г., когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и сгорел. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. По данным ведомства, к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября суд в Москве заочно арестовал Вовк.