Однако 5 октября газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США считают, что за убийством Дугиной стоят украинские правительственные чиновники. Американские чиновники утверждали, что не знали о подготовке убийства и не предоставляли Киеву какие-либо разведданные. Они также заявили, что выступили бы против подобного шага, если бы с ними консультировалась украинская сторона.