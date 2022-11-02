Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции», — заявили в суде.
Уточняется, что Вовк объявлена в международный розыск.
Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла 20 августа, когда возвращалась на машине отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся.
22 августа ФСБ России объявила о раскрытии убийства и обвинила украинские спецслужбы в причастности к нему. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. После совершения убийства она покинула Россию, выехав через Псковскую область в Эстонию. Позднее ФСБ назвала еще одного причастного к убийству Дугиной — гражданина Украины Богдана Цыганенко.
При этом президент Украины Владимир Зеленский 23 августа заявил, что Дугина Киев не интересовала. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — сказал он.
Однако 5 октября газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США считают, что за убийством Дугиной стоят украинские правительственные чиновники. Американские чиновники утверждали, что не знали о подготовке убийства и не предоставляли Киеву какие-либо разведданные. Они также заявили, что выступили бы против подобного шага, если бы с ними консультировалась украинская сторона.
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