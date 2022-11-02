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Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции», — заявили в суде.

Уточняется, что Вовк объявлена в международный розыск.

Дарья Дугина, дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла 20 августа, когда возвращалась на машине отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся.

22 августа ФСБ России объявила о раскрытии убийства и обвинила украинские спецслужбы в причастности к нему. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. После совершения убийства она покинула Россию, выехав через Псковскую область в Эстонию. Позднее ФСБ назвала еще одного причастного к убийству Дугиной — гражданина Украины Богдана Цыганенко.

При этом президент Украины Владимир Зеленский 23 августа заявил, что Дугина Киев не интересовала. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — сказал он.

Однако 5 октября газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США считают, что за убийством Дугиной стоят украинские правительственные чиновники. Американские чиновники утверждали, что не знали о подготовке убийства и не предоставляли Киеву какие-либо разведданные. Они также заявили, что выступили бы против подобного шага, если бы с ними консультировалась украинская сторона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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