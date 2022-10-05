NYT: США считают Украину причастной к убийству Дарьи Дугиной

По данным издания, Вашингтон «был разочарован» отсутствием прозрачности со стороны Украины в отношении ее планов, особенно на территории России. США считают, что подобные действия Киева могут спровоцировать Москву на организацию ударов уже по украинским высокопоставленным чиновникам. В связи с этим американские лица «вынесли предостережение» своим украинским партнерам. Некоторые из американских чиновников при этом считают, что целью покушения была не сама Дугина, а ее отец, общественный деятель и идеолог «евразийства» Александр Дугин.