NYT: США считают Украину причастной к убийству Дарьи Дугиной
Спецслужбы США считают, что за убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские правительственные чиновники, пишет газета The New York Times.
Американские официальные лица утверждают, что не знали о подготовке убийства, не предоставляли Киеву какие-либо разведданные и не предлагали иной помощи по данному вопросу. Они также заявили, что выступили бы против убийства, если бы с ними консультировалась украинская сторона.
По данным издания, Вашингтон «был разочарован» отсутствием прозрачности со стороны Украины в отношении ее планов, особенно на территории России. США считают, что подобные действия Киева могут спровоцировать Москву на организацию ударов уже по украинским высокопоставленным чиновникам. В связи с этим американские лица «вынесли предостережение» своим украинским партнерам. Некоторые из американских чиновников при этом считают, что целью покушения была не сама Дугина, а ее отец, общественный деятель и идеолог «евразийства» Александр Дугин.
Источники газеты не раскрыли данные о том, кто именно в украинском правительстве организовал это убийство, а также санкционировал ли его проведение президент страны Владимир Зеленский.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся.
Уже 22 августа ФСБ России объявила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. Позднее ФСБ сообщила еще об одном участнике убийства – гражданине Украины Богдане Цыганенко, он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства.
По данным ФСБ, Цыганенко передал Вовк поддельные автомобильные номера, а также документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Уточняется, что также Цыганенко помогал Вовк собирать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
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