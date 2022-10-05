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NYT: США считают Украину причастной к убийству Дарьи Дугиной

Ведомости

Спецслужбы США считают, что за убийством политолога и журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские правительственные чиновники, пишет газета The New York Times.

Американские официальные лица утверждают, что не знали о подготовке убийства, не предоставляли Киеву какие-либо разведданные и не предлагали иной помощи по данному вопросу. Они также заявили, что выступили бы против убийства, если бы с ними консультировалась украинская сторона.

По данным издания, Вашингтон «был разочарован» отсутствием прозрачности со стороны Украины в отношении ее планов, особенно на территории России. США считают, что подобные действия Киева могут спровоцировать Москву на организацию ударов уже по украинским высокопоставленным чиновникам. В связи с этим американские лица «вынесли предостережение» своим украинским партнерам. Некоторые из американских чиновников при этом считают, что целью покушения была не сама Дугина, а ее отец, общественный деятель и идеолог «евразийства» Александр Дугин.

Источники газеты не раскрыли данные о том, кто именно в украинском правительстве организовал это убийство, а также санкционировал ли его проведение президент страны Владимир Зеленский.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся. 

Уже 22 августа ФСБ России объявила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. Позднее ФСБ сообщила еще об одном участнике убийства – гражданине Украины Богдане Цыганенко, он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства.

По данным ФСБ, Цыганенко передал Вовк поддельные автомобильные номера, а также документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Уточняется, что также Цыганенко помогал Вовк собирать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы. 

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Ранее по теме: ФСБ сообщила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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