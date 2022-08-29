ФСБ сообщила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной
ФСБ сообщила еще об одном участнике убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной. По данным ведомства, это гражданин Украины Богдан Цыганенко, он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства, пишут «РИА Новости».
«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович 1978 г. р., который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 г. и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, Цыганенко передал Вовк поддельные автомобильные номера, а также документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Уточняется, что также Цыганенко помогал Вовк собирать самодельное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
В спецслужбе добавили, что записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что Вовк лично следила за Дугиной на автостоянке фестиваля «Традиция».
Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся.
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.