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ФСБ сообщила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

Ведомости

ФСБ сообщила еще об одном участнике убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной. По данным ведомства, это гражданин Украины Богдан Цыганенко, он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства, пишут «РИА Новости».

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович 1978 г. р., который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 г. и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Цыганенко передал Вовк поддельные автомобильные номера, а также документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Уточняется, что также Цыганенко помогал Вовк собирать самодельное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы. 

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В спецслужбе добавили, что записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что Вовк лично следила за Дугиной на автостоянке фестиваля «Традиция». 

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся. 

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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