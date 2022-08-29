ФСБ сообщила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович 1978 г. р., который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 г. и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной», — говорится в сообщении.