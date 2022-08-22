ФСБ обвинила спецслужбы Украины в убийстве Дугиной
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла подробности дела об убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной: за подрывом ее автомобиля стоят украинские спецслужбы, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения», – приводят сообщение «РИА Новости».
По данным ФСБ, Вовк вместе со своей 12-летней дочерью приехала в Россию в июле, поселившись в одном доме с Дугиной, чтобы собирать информацию о ее образе жизни.
В день убийства они также находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», после которого Вовк и привела в действие взрывное устройство на машине Дугиной. Совершив преступление, она вместе с дочерью выехала на своем Mini Cooper (использовались номера ДНР, Казахстана и Украины) через Псковскую область в Эстонию.
Дарья Дугина – дочь философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина, она погибла вечером в субботу в результате взрыва автомобиля, в котором она возвращалась с фестиваля «Традиция». Дугина ехала в Toyota Land Cruiser своего отца, а следом за ней ехал и Дугин. Около 21.30, когда оба автомобиля проезжали пос. Большие Вяземы рядом с Можайским шоссе, Toyota Land Cruiser взорвался. Дарья Дугина погибла на месте. Как сообщалось первоначально, именно Дугин должен был быть за рулем. Мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в центральный аппарат СК «для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования». Следствие считает, что преступление носит заказной характер, сообщили ранее в пресс-службе СКР.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.