Газета
Общество

ФСБ обвинила спецслужбы Украины в убийстве Дугиной

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла подробности дела об убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной: за подрывом ее автомобиля стоят украинские спецслужбы, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения», – приводят сообщение «РИА Новости».

По данным ФСБ, Вовк вместе со своей 12-летней дочерью приехала в Россию в июле, поселившись в одном доме с Дугиной, чтобы собирать информацию о ее образе жизни.

В день убийства они также находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», после которого Вовк и привела в действие взрывное устройство на машине Дугиной. Совершив преступление, она вместе с дочерью выехала на своем Mini Cooper (использовались номера ДНР, Казахстана и Украины) через Псковскую область в Эстонию.

Дарья Дугина – дочь философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина, она погибла вечером в субботу в результате взрыва автомобиля, в котором она возвращалась с фестиваля «Традиция». Дугина ехала в Toyota Land Cruiser своего отца, а следом за ней ехал и Дугин. Около 21.30, когда оба автомобиля проезжали пос. Большие Вяземы рядом с Можайским шоссе, Toyota Land Cruiser взорвался. Дарья Дугина погибла на месте. Как сообщалось первоначально, именно Дугин должен был быть за рулем. Мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в центральный аппарат СК «для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования». Следствие считает, что преступление носит заказной характер, сообщили ранее в пресс-службе СКР.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Российские политики сравнили убийство Дарьи Дугиной с терактом и намерены искать виновных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных