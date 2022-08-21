Российские политики сравнили убийство Дарьи Дугиной с терактом и намерены искать виновных

Российские политики сравнили убийство Дарьи Дугиной с терактом и намерены искать виновныхДочь идеолога евразийства Александра Дугина была взорвана в Подмосковье в его автомобиле
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин утром 21 августа поручил передать в Главное следственное управление уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной – дочери философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина. Это дело по ст. 105 ч. 2 п. «е» (убийство, совершенное общественно опасным способом) первоначально было возбуждено следователями подмосковного регионального управления СКР.
По данным правоохранителей, покушение произошло вечером 20 августа: 29-летняя Дарья Дугина направлялась в Москву за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, а следом за ней ехал и ее отец. Они возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово, в котором принимали участие. Около 21.30, когда оба автомобиля проезжали пос. Большие Вяземы рядом с Можайским шоссе, Toyota Land Cruiser взорвался. Дарья Дугина погибла на месте.
Взорванная автомашина принадлежала самому философу, и, по предварительным данным, именно он должен был быть за рулем. Мощность безоболочного взрывного устройства, заложенного под днище машины, составила около 400 г тротилового эквивалента, что однозначно говорит о намерении совершить убийство, сообщил собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.
К вечеру 21 августа на гибель дочери Александра Дугина отреагировали многие, включая патриарха Кирилла. Впрочем, его соболезнования оказались самыми миролюбивыми.
Другие комментаторы в течение дня призывали сплотиться на фоне трагедии и общей угрозы. В частности, по словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса («Единая Россия»), удар по Александру Дугину «говорит о том, что больше всего наши враги боятся духовной составляющей нашей борьбы»: «Эта борьба – самое главное». Уверен в том, что именно философ был мишенью, и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов: «Но обстоятельства сложились иначе – он сел вчера в другую машину, а Даша поехала на его автомобиле. Ее циничное и жестокое убийство – это самый настоящий теракт, направленный против всех патриотов России». По мнению Миронова, это действие направлено против молодежи, «которая не просто поддерживает спецоперацию, но активно участвует в ней на фронте и в тылу», но убийство только придаст «еще большей решимости».
Думский вице-спикер Петр Толстой («Единая Россия») даже сравнил покушение с событиями 1990-х, которые нередко выставляются в невыгодном свете, но тут отошли на второй план. «Это преступление не должно остаться безнаказанным, это не разборки 90-х, когда олигархи подрывали друг друга, это вызов всем нам. И на него надо отвечать», – заявил он. В этот же ряд встроился и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по словам которого убийство показывает, что «все более очевидной является необходимость реальной мобилизации всех ресурсов государства и общества»: «Полумерами здесь не обойтись!»
Представитель МИДа Мария Захарова вспомнила, что «есть суд земной»: «И он будет, уверена. А есть Божий». По словам первого зампреда думского комитета по делам СНГ Константина Затулина («Единая Россия»), подозрения в этой ситуации «падают на украинских националистов и их пособников, которые действуют в России». Он предполагает, что в РФ есть «сочувствующие и даже агенты Украины», в том числе благодаря существовавшей «открытости границ»: «Это все представляет серьезную задачу для наших органов безопасности».
Более высокопоставленные представители власти на эту тему пока не высказывались и это говорит о том, что реакция пока скорее формальная, полагает политолог Михаил Виноградов: «Сейчас есть разные возможности для интерпретации – от объявления Украины террористическим государством (соответствующий законопроект обещал внести Миронов. – «Ведомости») до забвения темы».
В подготовке статьи участвовали Полина Худякова и Анастасия Курилова