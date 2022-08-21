Российские политики сравнили убийство Дарьи Дугиной с терактом и намерены искать виновных

Другие комментаторы в течение дня призывали сплотиться на фоне трагедии и общей угрозы. В частности, по словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса («Единая Россия»), удар по Александру Дугину «говорит о том, что больше всего наши враги боятся духовной составляющей нашей борьбы»: «Эта борьба – самое главное». Уверен в том, что именно философ был мишенью, и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов: «Но обстоятельства сложились иначе – он сел вчера в другую машину, а Даша поехала на его автомобиле. Ее циничное и жестокое убийство – это самый настоящий теракт, направленный против всех патриотов России». По мнению Миронова, это действие направлено против молодежи, «которая не просто поддерживает спецоперацию, но активно участвует в ней на фронте и в тылу», но убийство только придаст «еще большей решимости».