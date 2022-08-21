Следствие заявило о заказном характере убийства Дугиной

Дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина погибла вечером в субботу в результате взрыва автомобиля, в котором она возвращалась с фестиваля «Традиция». Дугина ехала в Toyota Land Cruiser Prado своего отца, сам он покинул мероприятие на другой машине.