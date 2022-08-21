Следствие заявило о заказном характере убийства Дугиной
Уголовное дело об убийстве в Подмосковье политолога и журналиста Дарьи Дугиной будет передано в производство Главного следственного управления СК России. Следствие считает, что преступление носит заказной характер, сообщили в пресс-службе СКР.
Дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина погибла вечером в субботу в результате взрыва автомобиля, в котором она возвращалась с фестиваля «Традиция». Дугина ехала в Toyota Land Cruiser Prado своего отца, сам он покинул мероприятие на другой машине.
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в центральный аппарат СК «для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования».
В ведомстве ранее заявляли, что во внедорожнике сработало взрывное устройство, после чего он загорелся.
«На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте», — говорится в сообщении СК.
Сгоревший автомобиль направили на специализированную стоянку, назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая. Кроме того, после ЧП изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля.
«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — добавили в ведомстве.
Гибель Дугиной прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, она не исключила, что к случившемуся могут быть причастны власти Украины.
«Если подтвердится украинский след (а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами), то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к убийству дочери Дугина, пишет агентство УНИАН.