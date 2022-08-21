СК возбудил дело об убийстве после гибели Дарьи Дугиной

Toyota Land Cruiser Prado, в которой находилась Дугина, взорвалась и загорелась на полном ходу около 9 часов вечера в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы. По данным следствия, во внедорожнике сработало взрывное устройство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Женщина погибла на месте.