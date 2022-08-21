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СК возбудил дело об убийстве после гибели Дарьи Дугиной

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели политолога и журналиста Дарьи Дугиной в Подмосковье в результате взрыва автомобиля. Дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина погибла вечером в субботу, возвращаясь на автомобиле отца с фестиваля «Традиция».

Toyota Land Cruiser Prado, в которой находилась Дугина, взорвалась и загорелась на полном ходу около 9 часов вечера в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы. По данным следствия, во внедорожнике сработало взрывное устройство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Женщина погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Криминалисты и следователи, а также специалисты-взрывотехники продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая, добавили в СК.

Ранее знакомый погибшей, руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, сообщил ТАСС, что автомобиль, на котором Дугина уехала с мероприятия, принадлежит ее отцу. Дугин тоже присутствовал на фестивале и уехал не на своей машине.

Дугина родилась в 1992 г. Окончила философский факультет МГУ. Вместе с отцом она была включена в санкционные списки Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных