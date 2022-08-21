СК возбудил дело об убийстве после гибели Дарьи Дугиной
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели политолога и журналиста Дарьи Дугиной в Подмосковье в результате взрыва автомобиля. Дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина погибла вечером в субботу, возвращаясь на автомобиле отца с фестиваля «Традиция».
Toyota Land Cruiser Prado, в которой находилась Дугина, взорвалась и загорелась на полном ходу около 9 часов вечера в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы. По данным следствия, во внедорожнике сработало взрывное устройство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Женщина погибла на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Криминалисты и следователи, а также специалисты-взрывотехники продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая, добавили в СК.
Ранее знакомый погибшей, руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, сообщил ТАСС, что автомобиль, на котором Дугина уехала с мероприятия, принадлежит ее отцу. Дугин тоже присутствовал на фестивале и уехал не на своей машине.
Дугина родилась в 1992 г. Окончила философский факультет МГУ. Вместе с отцом она была включена в санкционные списки Великобритании.