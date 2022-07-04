Британские власти ввели новые санкции против России

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. 29 июня Великобритания ввела персональные санкции в отношении бизнесмена Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его супруги, президента угледобывающей компании «Колмар» Анны, сына бизнесмена Михаила Гуцериева Саида, председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова, начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского и Московского индустриального банка.