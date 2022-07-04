Газета
Политика

Британские власти ввели новые санкции против России

Ведомости

Великобритания расширила санкции в отношении России, в обновленный список вошли семь физических лиц и одно юридическое лицо, следует из данных на сайте британского правительства.

В новый список вошли дочь российского политолога Александра Дугина Дарья, соучредитель и владелец 50% информационного агентства Newsfront Михаил Синелин, заместитель директора издания Евгений Глотов и якобы финансирующий издание предприниматель Юрий Федин. Еще часть людей, по версии властей Великобритании, связаны с «дезинформационным сайтом SouthFront» – предоставлявшая ему финансирование Аэлита Мамакова и Алена Чугулева, собиравшая пожертвования на его работу. В обновленный список вошел и базирующийся в Турции новостной сайт United World International.

Всех их Великобритания обвиняет в распространении «дезинформации». «Имеются разумные основания полагать, что это он поддерживает или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», – говорится в причинах включения в санкционный список сайта United World International.  

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. 29 июня Великобритания ввела персональные санкции в отношении бизнесмена Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его супруги, президента угледобывающей компании «Колмар» Анны, сына бизнесмена Михаила Гуцериева Саида, председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова, начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского и Московского индустриального банка.

Ранее по теме: Великобритания введет запрет на импорт железа и стали из Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных