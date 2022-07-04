Британские власти ввели новые санкции против России
Великобритания расширила санкции в отношении России, в обновленный список вошли семь физических лиц и одно юридическое лицо, следует из данных на сайте британского правительства.
В новый список вошли дочь российского политолога Александра Дугина Дарья, соучредитель и владелец 50% информационного агентства Newsfront Михаил Синелин, заместитель директора издания Евгений Глотов и якобы финансирующий издание предприниматель Юрий Федин. Еще часть людей, по версии властей Великобритании, связаны с «дезинформационным сайтом SouthFront» – предоставлявшая ему финансирование Аэлита Мамакова и Алена Чугулева, собиравшая пожертвования на его работу. В обновленный список вошел и базирующийся в Турции новостной сайт United World International.
Всех их Великобритания обвиняет в распространении «дезинформации». «Имеются разумные основания полагать, что это он поддерживает или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», – говорится в причинах включения в санкционный список сайта United World International.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. 29 июня Великобритания ввела персональные санкции в отношении бизнесмена Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его супруги, президента угледобывающей компании «Колмар» Анны, сына бизнесмена Михаила Гуцериева Саида, председателя совета директоров «БТС-Мост» Руслана Байсарова, начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского и Московского индустриального банка.