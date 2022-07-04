Великобритания введет запрет на импорт железа и стали из Белоруссии
Великобритания введет запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретит поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши, следует из заявления на сайте британского правительства.
Ограничения наложены на:
экспорт продуктов нефтепереработки;
экспорт компонентов передовых технологий, в том числе тех, что используются в квантовых вычислениях;
экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;
импорт белорусского чугуна и стали.
Правительство королевства также ограничивает доступ Белоруссии к британскому сектору финансовых услуг, запрещая большему числу белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне. Ужесточение санкций обусловлены доводами британской стороны о том, что Белоруссия поддерживает проведение российской военной операции на Украине.
В конце июня Великобритания ввела новые санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Под санкции попала президент угледобывающей компании «Колмар», супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева и сам Сергей Цивилев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева Саид, председатель совета директоров «БТС-Мост» Руслан Байсаров, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской и Московский индустриальный банк.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.