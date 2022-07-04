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Великобритания введет запрет на импорт железа и стали из Белоруссии

Ведомости

Великобритания введет запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретит поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши, следует из заявления на сайте британского правительства. 

Ограничения наложены на: 

  • экспорт продуктов нефтепереработки;

  • экспорт компонентов передовых технологий, в том числе тех, что используются в квантовых вычислениях;

  • экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;

  • импорт белорусского чугуна и стали.

Правительство королевства также ограничивает доступ Белоруссии к британскому сектору финансовых услуг, запрещая большему числу белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне. Ужесточение санкций обусловлены доводами британской стороны о том, что Белоруссия поддерживает проведение российской военной операции на Украине.

В конце июня Великобритания ввела новые санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Под санкции попала президент угледобывающей компании «Колмар», супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева и сам Сергей Цивилев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева Саид, председатель совета директоров «БТС-Мост» Руслан Байсаров, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской и Московский индустриальный банк.

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных