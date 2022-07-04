Боррель заявил о трудностях для ЕС из-за отказа от российских энергоносителей

По его словам, такие санкции якобы действительно влияют на российскую экономику, потому что, если Россия экспортирует много сырья, она должна импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит. Боррель отметил, что по передовым технологиям Россия на 45% зависит от Европы, на 21% — от США, а от Китая — лишь на 11%.