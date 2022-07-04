Боррель заявил о трудностях для ЕС из-за отказа от российских энергоносителей
Сокращение импорта нефти и газа из России вызывает серьезные трудности во многих странах Евросоюза и в некоторых секторах экономики, однако это «цена защиты наших демократий и международного права», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Такая стремительная детоксикация российской энергетики также вызывает серьезные трудности для многих стран Союза и для некоторых секторов деятельности. Но это цена защиты наших демократий и международного права, и мы солидарно принимаем необходимые меры для решения этих проблем», — подчеркнул Боррель.
По его словам, такие санкции якобы действительно влияют на российскую экономику, потому что, если Россия экспортирует много сырья, она должна импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит. Боррель отметил, что по передовым технологиям Россия на 45% зависит от Европы, на 21% — от США, а от Китая — лишь на 11%.
В начале июня ЕС утвердлил шестой пакет санкций, в который включено эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов по морю. От нефти страны ЕС планируют отказаться за полгода, от нефтепродуктов — за 8 месяцев. Также лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Вице-премьер Александр Новак назвал планы G7 политическим решением, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. По его словам, это непродуманная и экономически не обоснованная мера, которая направлена против тех, кто ее вводит.