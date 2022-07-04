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Экономика

Боррель заявил о трудностях для ЕС из-за отказа от российских энергоносителей

Ведомости

Сокращение импорта нефти и газа из России вызывает серьезные трудности во многих странах Евросоюза и в некоторых секторах экономики, однако это «цена защиты наших демократий и международного права», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Такая стремительная детоксикация российской энергетики также вызывает серьезные трудности для многих стран Союза и для некоторых секторов деятельности. Но это цена защиты наших демократий и международного права, и мы солидарно принимаем необходимые меры для решения этих проблем», — подчеркнул Боррель.

По его словам, такие санкции якобы действительно влияют на российскую экономику, потому что, если Россия экспортирует много сырья, она должна импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит. Боррель отметил, что по передовым технологиям Россия на 45% зависит от Европы, на 21% — от США, а от Китая — лишь на 11%. 

В начале июня ЕС утвердлил шестой пакет санкций, в который включено эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов по морю. От нефти страны ЕС планируют отказаться за полгода, от нефтепродуктов — за 8 месяцев. Также лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 

Вице-премьер Александр Новак назвал планы G7 политическим решением, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. По его словам, это непродуманная и экономически не обоснованная мера, которая направлена против тех, кто ее вводит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных