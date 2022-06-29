Великобритания ввела санкции против Потанина и Цивилева
Правительство Великобритании объявило о введении новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине, следует из сообщения на сайте правительства. Под очередные ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и другие.
«Среди попавших под санкции Владимир Потанин – второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата "Интеррос"», – говорится в сообщении.
Также под санкции попала президент угледобывающей компании «Колмар», супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева и сам Сергей Цивилев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева Саид, председатель совета директоров «БТС-Мост» Руслан Байсаров, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Рудской и Московский индустриальный банк.
«Правительство Великобритании также вводит санкции в отношении группы российских лиц и компаний за их участие в репрессиях против гражданских лиц и поддержке режима Асада в Сирии, что разоблачает злонамеренную деятельность России по всему миру», — сказано в заявлении британского правительства. Помимо названных выше, в санкционные списки вошли несколько юридических лиц, один гражданин Чехии и несколько граждан России – как уточняют британские власти, члены Группы Вагнера.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.