Великобритания ввела санкции против Потанина и Цивилева

«Правительство Великобритании также вводит санкции в отношении группы российских лиц и компаний за их участие в репрессиях против гражданских лиц и поддержке режима Асада в Сирии, что разоблачает злонамеренную деятельность России по всему миру», — сказано в заявлении британского правительства. Помимо названных выше, в санкционные списки вошли несколько юридических лиц, один гражданин Чехии и несколько граждан России – как уточняют британские власти, члены Группы Вагнера.