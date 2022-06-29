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Политика

Великобритания ввела санкции против Потанина и Цивилева

Ведомости

Правительство Великобритании объявило о введении новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине, следует из сообщения на сайте правительства. Под очередные ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и другие.

«Среди попавших под санкции Владимир Потанин – второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата "Интеррос"», – говорится в сообщении.

Также под санкции попала президент угледобывающей компании «Колмар», супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева и сам Сергей Цивилев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева Саид, председатель совета директоров «БТС-Мост» Руслан Байсаров, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Рудской и Московский индустриальный банк.

«Правительство Великобритании также вводит санкции в отношении группы российских лиц и компаний за их участие в репрессиях против гражданских лиц и поддержке режима Асада в Сирии, что разоблачает злонамеренную деятельность России по всему миру», — сказано в заявлении британского правительства. Помимо названных выше, в санкционные списки вошли несколько юридических лиц, один гражданин Чехии и несколько граждан России – как уточняют британские власти, члены Группы Вагнера.

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.

28 апреля стало известно, что «Интеррос» Владимира Потанина купит у траста семьи Тинькова 35% в TCS Group, 18 мая в компании сообщили о закрытии сделки с Societe Generale по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных