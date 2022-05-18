«Интеррос» закрыл сделку по покупке Росбанка у Societe Generale

Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России, хотя еще в середине марта Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора Societe Generale Фредерика Удеа сообщал, что группа готова сохранить свой бизнес в России, так как Росбанк управляется самостоятельно.