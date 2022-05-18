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Бизнес

«Интеррос» закрыл сделку по покупке Росбанка у Societe Generale

Ведомости

Компания «Интеррос» Владимира Потанина и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе, сообщила пресс-служба российской компании.

В сообщении отмечается, что сделка была согласована правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. О деталях и стоимости сделки не сообщается.

Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России, хотя еще в середине марта Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора Societe Generale Фредерика Удеа сообщал, что группа готова сохранить свой бизнес в России, так как Росбанк управляется самостоятельно.

28 апреля стало известно, что «Интеррос» покупает у семьи Олега Тинькова 35% группы «Тинькофф» (TCS Group), которой принадлежат «Тинькофф банк» и «Тинькофф Страхование». 2 мая «Интеррос» также приобрел процессинговую компанию АО «Компания объединенных кредитных карточек», известную под брендом UCS (United Card Services). Газета Financial Times сообщала, что «Интеррос» претендовал и на российские активы итальянской банковской группы UniCredit.

В мае Financial Times сообщала, что иностранные банки готовятся к потере $10 млрд в случае ухода из России.

Ранее по теме: Чистый убыток Societe Generale в России в I квартале составил 113 млн евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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