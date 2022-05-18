«Интеррос» закрыл сделку по покупке Росбанка у Societe Generale
Компания «Интеррос» Владимира Потанина и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе, сообщила пресс-служба российской компании.
В сообщении отмечается, что сделка была согласована правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. О деталях и стоимости сделки не сообщается.
Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России, хотя еще в середине марта Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора Societe Generale Фредерика Удеа сообщал, что группа готова сохранить свой бизнес в России, так как Росбанк управляется самостоятельно.
28 апреля стало известно, что «Интеррос» покупает у семьи Олега Тинькова 35% группы «Тинькофф» (TCS Group), которой принадлежат «Тинькофф банк» и «Тинькофф Страхование». 2 мая «Интеррос» также приобрел процессинговую компанию АО «Компания объединенных кредитных карточек», известную под брендом UCS (United Card Services). Газета Financial Times сообщала, что «Интеррос» претендовал и на российские активы итальянской банковской группы UniCredit.
В мае Financial Times сообщала, что иностранные банки готовятся к потере $10 млрд в случае ухода из России.