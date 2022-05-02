«Интеррос» купил процессинговую компанию United Card Services

В апреле «Интеррос», владельцем и президентом которого является бизнесмен Владимир Потанин, совершил несколько крупных сделок. Так, 11 апреля холдинг сообщил, что договорился о выкупе доли Societe Generale в 99,4% в Росбанке. Сделку планируется закрыть «через несколько недель». 28 апреля стало известно о покупке 35% группы «Тинькофф» (TCS Group), которой принадлежат Тинькофф банк и «Тинькофф Страхование».