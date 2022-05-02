«Интеррос» купил процессинговую компанию United Card Services
«Интеррос» приобрел процессинговую компанию АО «Компания объединенных кредитных карточек», известную под брендом UCS (United Card Services), следует из сообщения пресс-службы компании.
«Группа «Интеррос» намерена придать новый качественный импульс развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов», — подчеркнуто в сообщении.
United Card Services работает на российском рынке с 1992 г., специализируется на создании продуктов и предоставлении услуг в области платежных технологий. Компания также имеет собственный процессинговый центр и обеспечивает прием банковских карт основных платежных систем «Мир», Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, American Express. В пресс-службе «Интерроса» подчеркнули, что сделка по покупке осуществлена в интересах развития банковского бизнеса группы.
В апреле «Интеррос», владельцем и президентом которого является бизнесмен Владимир Потанин, совершил несколько крупных сделок. Так, 11 апреля холдинг сообщил, что договорился о выкупе доли Societe Generale в 99,4% в Росбанке. Сделку планируется закрыть «через несколько недель». 28 апреля стало известно о покупке 35% группы «Тинькофф» (TCS Group), которой принадлежат Тинькофф банк и «Тинькофф Страхование».