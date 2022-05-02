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Бизнес

«Интеррос» купил процессинговую компанию United Card Services

Ведомости

«Интеррос» приобрел процессинговую компанию АО «Компания объединенных кредитных карточек», известную под брендом UCS (United Card Services), следует из сообщения пресс-службы компании.

«Группа «Интеррос» намерена придать новый качественный импульс развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов», — подчеркнуто в сообщении.

United Card Services работает на российском рынке с 1992 г., специализируется на создании продуктов и предоставлении услуг в области платежных технологий. Компания также имеет собственный процессинговый центр и обеспечивает прием банковских карт основных платежных систем «Мир», Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, American Express. В пресс-службе «Интерроса» подчеркнули, что сделка по покупке осуществлена в интересах развития банковского бизнеса группы.

В апреле «Интеррос», владельцем и президентом которого является бизнесмен Владимир Потанин, совершил несколько крупных сделок. Так, 11 апреля холдинг сообщил, что договорился о выкупе доли Societe Generale в 99,4% в Росбанке. Сделку планируется закрыть «через несколько недель». 28 апреля стало известно о покупке 35% группы «Тинькофф» (TCS Group), которой принадлежат Тинькофф банк и «Тинькофф Страхование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных