«Интеррос» Потанина объявил о покупке Росбанка у Societe Generale
Компания «Интеррос» выкупит долю французской Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе, сообщила пресс-служба «Интерроса». Сделку планируется закрыть «через несколько недель». Сумма сделки не называется.
«Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — говорится в сообщении компании. Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale России, говорится в пресс-релизе.
По словам президента «Интерроса» Владимира Потанина, компания намерена «приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы».
В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. «Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении французской компании.
В декабре 2011 года «ВТБ Капитал» в результате сделки с «Интерросом» получил 11,13% акций Росбанка. В 2013 г. ВТБ подписал соглашение с Societe Generale о продаже своей доли в Росбанке, а уже в 2014 г. французская финансовая группа приобрела 7% акций Росбанка у «Интерроса». В результате сделки доля Societe Generale в капитале банка выросла до 99,4%.