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Финансы

«Интеррос» Потанина объявил о покупке Росбанка у Societe Generale

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Компания «Интеррос» выкупит долю французской Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе, сообщила пресс-служба «Интерроса». Сделку планируется закрыть «через несколько недель». Сумма сделки не называется.

«Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — говорится в сообщении компании. Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale России, говорится в пресс-релизе.

По словам президента «Интерроса» Владимира Потанина, компания намерена «приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы».

В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. «Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении французской компании.

В середине марта Bloomberg сообщил со ссылкой на главного исполнительного директора Societe Generale (SocGen) Фредерика Удеа, что компания готова сохранить свой бизнес в России. Он заявил, что Росбанк управляется на самостоятельной основе и в целом стремится снизить свои риски.

В декабре 2011 года «ВТБ Капитал» в результате сделки с «Интерросом» получил 11,13% акций Росбанка. В 2013 г. ВТБ подписал соглашение с Societe Generale о продаже своей доли в Росбанке, а уже в 2014 г. французская финансовая группа приобрела 7% акций Росбанка у «Интерроса». В результате сделки доля Societe Generale в капитале банка выросла до 99,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных