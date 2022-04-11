«Интеррос» Потанина объявил о покупке Росбанка у Societe Generale

В декабре 2011 года «ВТБ Капитал» в результате сделки с «Интерросом» получил 11,13% акций Росбанка. В 2013 г. ВТБ подписал соглашение с Societe Generale о продаже своей доли в Росбанке, а уже в 2014 г. французская финансовая группа приобрела 7% акций Росбанка у «Интерроса». В результате сделки доля Societe Generale в капитале банка выросла до 99,4%.