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Финансы

FT узнала о подготовке банков Запада к потере $10 млрд в случае ухода из РФ

Ведомости

Банки США и Европы готовятся понести убытки в размере более $10 млрд в случае прекращения работы в России, передает газета Financial Times. В частности, итальянский банк UniCredit зарезервировал под возможные потери в России более 1,2 млрд евро.

В случае полного ухода из страны UniCredit может потерять 5,3 млрд евро, отмечает газета. Как заявил главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель, банк изучает вариант прекращения деятельности в России на фоне рисков из-за санкций против России. В начале февраля Unicredit заявил, что готов справиться с последствиями любых возможных санкций против России, как это уже делалось в прошлом, и не ожидает серьезного удара.

Убытки французского банка Societe Generale могут составить 3,1 млрд евро. После начала военной операции группа Societe Generale сообщала о прекращении банковской и страховой деятельности в России. 11 апреля компания «Интеррос» объявила, что выкупит долю Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Под убытки в I квартале 2022 г. банк зарезервировал 561 млн евро, отмечает газета.

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Группа Raiffeisen Bank International, по данным FT, подготовилась к убыткам на сумму 320 млн евро. Через неделю после начала спецоперации на Украине Reuters сообщил, что австрийский банк рассматривает возможность ухода из России, информацию об этом в пресс-службе банка назвали недостоверной. 

Американский банк Citigroup может потерять $3 млрд, банк зарезервировал под убытки $1 млрд, пишет газета.

В апреле руководство банка США JPMorgan Chase & Co. заявило о риске потерять около $1 млрд на своем бизнесе в России. Руководитель организации Джейми Даймон в своем ежегодном послании акционерам сообщил, банк активно отслеживает влияние западных санкций и контрсанкций со стороны России на различные компании и страны. 

Западные банки стали сворачивать работу в России после начала военной операции на Украине, которая привела к введению массированных западных санкций. К концу марта об уходе из страны сообщили Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Commerzbank и Credit Agricole. Французский BNP Paribas предупредил, что прекратит обрабатывать операции клиентов в России.

Итальянский UniCredit, венгерская OTP Grouр и австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) также допустили возможность ухода из России. При этом в российской «дочке» RBI Райффайзенбанке сообщили, что намерены продолжать работать на российском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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