FT узнала о подготовке банков Запада к потере $10 млрд в случае ухода из РФ

В случае полного ухода из страны UniCredit может потерять 5,3 млрд евро, отмечает газета. Как заявил главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель, банк изучает вариант прекращения деятельности в России на фоне рисков из-за санкций против России. В начале февраля Unicredit заявил, что готов справиться с последствиями любых возможных санкций против России, как это уже делалось в прошлом, и не ожидает серьезного удара.