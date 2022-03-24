Bloomberg: Rothschild & Co. отказался принимать новых клиентов-россиян

По данным собеседников агентства, у базирующегося в Париже банка около 70 российских клиентов. Решение было принято из-за опасений, что санкционные списки США и Евросоюза могут со временем расшириться. Также сообщается, что московский офис Rothschild & Co. приостановил свою консультативную деятельность и перевел часть своего персонала за границу. В Москве у банка был штат из десяти человек. В самом холдинге информацию комментировать не стали.