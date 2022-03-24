Bloomberg: Rothschild & Co. отказался принимать новых клиентов-россиян
Подразделение по управлению активами состоятельных клиентов финансовой группы Rothschild & Co. отказалось от обслуживания новых клиентов с российским гражданством, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, у базирующегося в Париже банка около 70 российских клиентов. Решение было принято из-за опасений, что санкционные списки США и Евросоюза могут со временем расшириться. Также сообщается, что московский офис Rothschild & Co. приостановил свою консультативную деятельность и перевел часть своего персонала за границу. В Москве у банка был штат из десяти человек. В самом холдинге информацию комментировать не стали.
Западные банки стали сворачивать работу в России после начала военной операции на Украине, которая привела к введению массированных западных санкций. За последние недели об уходе из страны сообщили Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Commerzbank и Credit Agricole. Французский BNP Paribas с конца марта прекратит обрабатывать операции клиентов в России.
Итальянский UniCredit, венгерская OTP Grouр и австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) также допустили возможность ухода из России. При этом в российской «дочке» RBI Райффайзенбанке сообщили, что намерены продолжать работать на российском рынке.