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Bloomberg: Rothschild & Co. отказался принимать новых клиентов-россиян

Ведомости

Подразделение по управлению активами состоятельных клиентов финансовой группы Rothschild & Co. отказалось от обслуживания новых клиентов с российским гражданством, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, у базирующегося в Париже банка около 70 российских клиентов. Решение было принято из-за опасений, что санкционные списки США и Евросоюза могут со временем расшириться. Также сообщается, что московский офис Rothschild & Co. приостановил свою консультативную деятельность и перевел часть своего персонала за границу. В Москве у банка был штат из десяти человек. В самом холдинге информацию комментировать не стали.

Западные банки стали сворачивать работу в России после начала военной операции на Украине, которая привела к введению массированных западных санкций. За последние недели об уходе из страны сообщили Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Commerzbank и Credit Agricole. Французский BNP Paribas с конца марта прекратит обрабатывать операции клиентов в России.

Итальянский UniCredit, венгерская OTP Grouр и австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) также допустили возможность ухода из России. При этом в российской «дочке» RBI Райффайзенбанке сообщили, что намерены продолжать работать на российском рынке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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