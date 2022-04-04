JPMorgan оценил возможные убытки из-за ситуации на Украине в $1 млрд

По оценке JPMorgan, последствия российской военной операции на Украине и связанные с ней санкции приведут к сокращению ВВП России на 12,5% к середине 2022 г. Это больше, чем падение на 10% после дефолта 1998 г. Рост экономики еврозоны, сильно зависящей от поставок российских энергоносителей, составит около 2% вместо прогнозируемых ранее 4,5%. Прогноз по экономике США снижен с 3 до 2,5%.