JPMorgan оценил возможные убытки из-за ситуации на Украине в $1 млрд
Крупнейший по объему активов банк США JPMorgan Chase & Co. может потерять около $1 млрд на своем бизнесе в России, заявил руководитель организации Джейми Даймон в своем ежегодном послании акционерам.
Даймон не стал раскрывать детали, однако заявил, что банк активно отслеживает влияние западных санкций и контрсанкций со стороны России на различные компании и страны. Он также выразил опасения по поводу вторичных последствий, к которым могут привести эти меры.
По оценке JPMorgan, последствия российской военной операции на Украине и связанные с ней санкции приведут к сокращению ВВП России на 12,5% к середине 2022 г. Это больше, чем падение на 10% после дефолта 1998 г. Рост экономики еврозоны, сильно зависящей от поставок российских энергоносителей, составит около 2% вместо прогнозируемых ранее 4,5%. Прогноз по экономике США снижен с 3 до 2,5%.
Даймон предупредил, что значительное влияние на мировую экономику и геополитику может оказать сочетание трех факторов: восстановление США от последствий пандемии COVID-19, высокая инфляции, которая приводит к повышению процентных ставок и сворачиванию антикризисной программы выкупа активов, а также вооруженный конфликт на Украине и сопутствующий гуманитарный кризис.
«Эти факторы, вероятно, окажут существенное влияние на экономику в течение следующих нескольких лет и на геополитику в течение следующих нескольких десятилетий, — написал глава JPMorgan. — Хотя, возможно, и есть надежда на то, что все эти события будут иметь мирное разрешение, мы должны быть готовы к возможным негативным последствиям».