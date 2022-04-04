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Бизнес

JPMorgan оценил возможные убытки из-за ситуации на Украине в $1 млрд

Ведомости

Крупнейший по объему активов банк США JPMorgan Chase & Co. может потерять около $1 млрд на своем бизнесе в России, заявил руководитель организации Джейми Даймон в своем ежегодном послании акционерам.

Даймон не стал раскрывать детали, однако заявил, что банк активно отслеживает влияние западных санкций и контрсанкций со стороны России на различные компании и страны. Он также выразил опасения по поводу вторичных последствий, к которым могут привести эти меры.

По оценке JPMorgan, последствия российской военной операции на Украине и связанные с ней санкции приведут к сокращению ВВП России на 12,5% к середине 2022 г. Это больше, чем падение на 10% после дефолта 1998 г. Рост экономики еврозоны, сильно зависящей от поставок российских энергоносителей, составит около 2% вместо прогнозируемых ранее 4,5%. Прогноз по экономике США снижен с 3 до 2,5%. 

Даймон предупредил, что значительное влияние на мировую экономику и геополитику может оказать сочетание трех факторов: восстановление США от последствий пандемии COVID-19, высокая инфляции, которая приводит к повышению процентных ставок и сворачиванию антикризисной программы выкупа активов, а также вооруженный конфликт на Украине и сопутствующий гуманитарный кризис.

«Эти факторы, вероятно, окажут существенное влияние на экономику в течение следующих нескольких лет и на геополитику в течение следующих нескольких десятилетий, — написал глава JPMorgan. — Хотя, возможно, и есть надежда на то, что все эти события будут иметь мирное разрешение, мы должны быть готовы к возможным негативным последствиям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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