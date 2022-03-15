Bloomberg: Unicredit рассматривает возможность прекращения деятельности в России

Группа также предупреждала о негативном влиянии эскалации на Украине на мировую экономику. «Ожидается, что негативное экономическое воздействие в основном будет вызвано потенциальным энергетическим шоком, особенно для более уязвимых стран, таких как Германия, возможной напряженностью на финансовых рынках и, в меньшей степени, в торговых каналах», — говорилось в заявлении банка.