Bloomberg: Unicredit рассматривает возможность прекращения деятельности в России
Итальянская банковская группа Unicredit рассматривает возможность прекращения своей деятельности в России в качестве одного из вариантов реагирования на возросшие риски, сообщило агентство Bloomberg.
«Никаких выводов нельзя делать в одночасье, но вскоре мы сообщим более подробно [о своем решении]», — заявила главный исполнительный директор Андреа Орсель на конференции, организованной Morgan Stanley.
Итальянский банк таким образом может присоединиться к ряду европейских банков, которые начинают или серьезно рассматривают возможность ухода из России после начала военной спецоперации на Украине. Так, Deutsche Bank AG объявил об уходе из России на прошлой неделе.
UniCredit входит в число европейских кредиторов с наибольшим присутствием на российском рынке, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International AG и французским Societe Generale SA, уточняет агентство.
В начале февраля Unicredit заявил, что готов справиться с последствиями любых возможных санкций против России, как это уже делалось в прошлом, и не ожидает серьезного удара. Итальянский кредитор «постоянно оценивает и пересматривает меры по смягчению последствий, пытаясь предвидеть, какими могут быть санкции», говорила генеральный директор Орсель.
Группа также предупреждала о негативном влиянии эскалации на Украине на мировую экономику. «Ожидается, что негативное экономическое воздействие в основном будет вызвано потенциальным энергетическим шоком, особенно для более уязвимых стран, таких как Германия, возможной напряженностью на финансовых рынках и, в меньшей степени, в торговых каналах», — говорилось в заявлении банка.