Райффайзенбанк опроверг сообщения об уходе из России
Информация об уходе Райффайзенбанка из России является недостоверной, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
«Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке», — сказано в заявлении банка.
Ранее сегодня Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность ухода из России. Агентство уточнило, что окончательное решение еще не принято. Подобный шаг может быть предпринят, если российский бизнес потребует дополнительных вложений, рассказал один из собеседников издания.
По данным на сайте Банка России, RBI полностью владеет российским Райффайзенбанком. Кредитная организация работает в стране с 1996 г. и входит в перечень системно значимых. Она занимает 10-е место в России по размеру активов, которые по итогам IV квартала 2021 г. оценивались почти в 1,6 трлн руб. Чистая прибыль Райффайзенбанка за прошлый год выросла на 7,6% — до рекордных 41 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО.
Reuters сообщил о возможном уходе RBI из России на фоне санкций, которые западные страны вводят против крупнейших банков страны за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. Блокирующие санкции США наложены на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк. Секторальные санкции — на ряд других кредитных организаций, в том числе Альфа-банк и «Московский кредитный банк». Схожие меры реализовали Евросоюз и ряд других государств. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета.