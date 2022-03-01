Райффайзенбанк опроверг сообщения об уходе из России

По данным на сайте Банка России, RBI полностью владеет российским Райффайзенбанком. Кредитная организация работает в стране с 1996 г. и входит в перечень системно значимых. Она занимает 10-е место в России по размеру активов, которые по итогам IV квартала 2021 г. оценивались почти в 1,6 трлн руб. Чистая прибыль Райффайзенбанка за прошлый год выросла на 7,6% — до рекордных 41 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО.