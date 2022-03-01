Банки приостанавливают выдачу новых кредитов

Банки приостанавливают выдачу новых кредитовСовкомбанк, Альфа-банк и «ФК Открытие» пока не оформляют ипотеку, Газпромбанк – «кредитные продукты»
Уже несколько российских банков – Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие» – приостановили прием заявок на оформление кредитов на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20%. Ранее выдачу новых ипотечных кредитов приостановил Совкомбанк.
Банк «Открытие» пока не выдает ипотечные кредиты. Как сообщил корреспонденту «Ведомостей» сотрудник кол-центра, в банке идет перерасчет тарифов и новые заявки там пока не оформляют. Информация о возобновлении выдачи ипотеки должна появиться на сайте, уточнил сотрудник банка, не назвав сроки пересмотра.
Сотрудник кол-центра Альфа-банка сообщил, что банк приостановил выдачу ипотечных кредитов «на неопределенный срок». Он уточнил, что можно подать заявку на сайте, но время ожидания увеличено, на сколько – неизвестно.
В чате мобильного приложения Газпромбанка оператор сообщил, что «прием заявок и выдача кредитных продуктов временно приостановлена для корректировок условий в связи с изменением ключевой ставки ЦБ».
О приостановлении этими банками приема заявок на оформление ипотеки также ранее написал ТАСС.
25 февраля Совкомбанк после попадания в SDN лист (блокирующие санкции) США объявил о приостановке выдачи ипотечных кредитов из-за неопределенности на отечественном рынке. Для тех заемщиков, кто уже оформил ипотечный кредит в Совкомбанке, условия по договорам, в том числе процентная ставка, не изменятся.
Согласно данным издания Frank Media, выдачу ипотеки приостановили также Промсвязьбанк (с 1 марта), МКБ, банк «Санкт-Петербург» и Уралсиб.
Что говорят в банках
Альфа–банк и «ФК Открытие» приостановили заключение ипотечных сделок по всем ипотечным программам, в том числе по льготным, сообщили «Ведомостям» их представители.
В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке банк корректирует ценовые условия, говорит представитель «ФК Открытие». Центробанк значительно поднял ключевую ставку и банку нужно немного времени, чтобы проанализировать ситуацию, говорит представитель Альфа-банка. Выдачи ипотеки по ранее подписанным кредитным договорам в банках продолжаются в стандартном режиме – ставки по ним останутся без изменений.
Представитель МКБ заявил, что банк не прекращал «прием заявок и выдачу ипотечных кредитов по всем ранее действующим программам без исключения».
ВТБ с 28 марта приостановил оформление заявок на рефинансирование ипотеки. Новые кредиты в банке продолжают выдавать, правда, по ставке от 15,3%.
Банку России пришлось пойти 28 февраля на радикальное повышение ключевой ставки до 20% из-за «кардинально» изменившихся условий экономики. «Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов», – отметила в тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Рекордный уровень ставки регулятора должен компенсировать рост девальвационных и инфляционных рисков и уберечь сбережения граждан от обесценения.
Коммерческие банки не имеют права в одностороннем порядке изменять в уже заключенных договорах процентные ставки по кредитам после повышения ключевой ставки, если это не указано в договоре. Таким образом, если заемщик уже оформил ипотеку, проценты и выплаты останутся прежними.
После роста ключевой ставки банки один за другим начали менять условия своих депозитных и кредитных продуктов. Ставки по срочным депозитам (в основном на три месяца) в некоторых крупных банках уже взлетели до 20% и выше.
В Сбербанке ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье теперь начинается от 18,6%. Минимальные ставки по потребительским кредитам выросли в банке до 21,9%, значение максимальной ставки – до 29,9%. До 1 марта кредит на обычных условиях выдавали по ставке от 12,9%. Ставки по вкладам в госбанке выросли до 16-18%.
Росбанк продолжает выдавать ипотеку, сообщил «Ведомостям» сотрудник кол–центра: ставка в банке по рыночным программам начинается теперь от 21,45%. Вчера она была от 11,4%. Банк Дом.РФ повысил ставку за последние сутки с 13,8 до 17%, Абсолют-банк – с 12 до 23,9% для первичного и вторичного жилья, следует из данных Frank RG.
Ставки на ипотечный кредит в РСХБ зафиксированы в диапазоне 23,50–25,55%, говорит представитель банка. Потребительские кредиты в банке выдаются по ставке от 22,9% (при выполнении отдельных условий). Райффайзенбанк скорректировал свои ипотечные ставки с учетом нестабильной рыночной ситуации, говорит его представитель. Базовая ставка на первичном и вторичном рынках – 15,39%.