Банки приостанавливают выдачу новых кредитов

В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке банк корректирует ценовые условия, говорит представитель «ФК Открытие». Центробанк значительно поднял ключевую ставку и банку нужно немного времени, чтобы проанализировать ситуацию, говорит представитель Альфа-банка. Выдачи ипотеки по ранее подписанным кредитным договорам в банках продолжаются в стандартном режиме – ставки по ним останутся без изменений.