Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 18%В банке это объяснили адаптацией к новой ключевой ставке 20%
Крупнейший банк страны с 1 марта повысил ставки по ипотеке из-за резкого роста ключевой ставки, сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка: ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье теперь начинается от 18,6%. Согласно данным сайта на 28 февраля, базовая ставка по ипотеке ранее составляла 11,3%. Таким образом, она выросла на 7,3 п. п.
Базовая ставка действует для клиентов Сбербанка, получающих зарплату на счет карты/вклада в банке, при условии страхования жизни и здоровья заемщика и электронной регистрации сделки, говорится на его сайте. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.
«Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ», – уточнил представитель госбанка. 28 февраля Банк России резко поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. Пойти на столь радикальное повышение ключевой ставки ЦБ пришлось из-за «кардинально» изменившихся условий экономики. Такой рост ключевой ставки должен компенсировать рост девальвационных и инфляционных рисков и уберечь сбережения граждан от обесценения.
По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет, уточнил представитель Сбербанка.
Ставки в рамках программ господдержки – льготная ипотека, семейная, дальневостойчная и проч. – остаются на прежнем уровне, уточнил представитель банка.
С 1 марта Сбербанк также существенно повысил ставки по рублевым депозитам. Максимальная ставка по основной линейке банка составит 16-18% (максимальная доходность доступна для владельцев подписки «Сберпрайм+»). Банк предложил клиентам новые вклады в долларах и евро. По промо вкладу в долларах ставка достигнет 5%, в евро – 3,5%. По вкладу «Валютный управляй» (можно пополнять и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет 3% в долларах и 2% в евро.
С 28 февраля ставки по ипотеке резко повысил ВТБ – на 4 п. п., но банк свое решение объяснил наложением на него блокирующих санкций со стороны западных стран. Теперь минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья. В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также временно приостановил оформление заявок на рефинансирование ипотеки.
Ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье поднял и РСХБ: минимальная ставка на первичное и вторичное жилье в банке составляет сейчас 15,75%.
На минувшей неделе под самые жесткие, полностью блокирующие санкции США попали пять российских банков: ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк: их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Сбербанк избежал полностью изоляционного сценария, но в течение 30 дней в США должны быть закрыты все его корсчета. Это лишит банк возможности совершать транзакции в долларах.