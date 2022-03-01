Сбербанк поднял ставки по ипотеке выше 18%

На минувшей неделе под самые жесткие, полностью блокирующие санкции США попали пять российских банков: ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк: их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Сбербанк избежал полностью изоляционного сценария, но в течение 30 дней в США должны быть закрыты все его корсчета. Это лишит банк возможности совершать транзакции в долларах.