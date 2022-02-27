ВТБ резко поднял ставки по ипотеке из-за санкций

ВТБ резко поднял ставки по ипотеке из-за санкцийБанк также приостанавливает рефинансирование ипотеки
В условиях объявленных против ВТБ санкций госбанк «вынужден» пересмотреть параметры ипотечного кредитования, сообщил «Ведомостям» его представитель: с 28 февраля ставка по собственным ипотечным программам банка вырастет сразу на 4 п. п. Теперь минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья.
Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта включительно.
В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также с 28 февраля временно приостановит оформление заявок на рефинансирование ипотеки.
ВТБ сохранит условия по льготным программам, в том числе срок действия решения. Ставка по ипотеке с господдержкой по-прежнему составляет от 5,75%, по дальневосточной ипотеке – 0,1%, по «семейной» – от 4,7% (от 4,3% в ДФО).
25 февраля выдачу новых ипотечных кредитов и рефинансирование ипотеки приостановил другой банк, попавший под жесткие санкции, – Совкомбанк.
В ночь с 24 на 25 февраля минфин США раскрыл новый список санкций против России из-за начала военной операции в Донбассе. ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк попали под полные блокирующие санкции: их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Банки не смогут теперь осуществлять валютные операции в долларах, евро и фунтах стерлингов. Ранее на неделе в этом списке оказался и оборонный Промсвязьбанк. Против ВТБ блокирующие санкции ввели также Великобритания и ЕС.
В ВТБ уверены, что мера по «охлаждению» рынка кредитования окажется временной и скоро банки смогут вернуться к более доступным ставкам, говорит представитель банка.
На данный момент самое явное последствие для всех банков из списка SDN (ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие») – запрет на валютные операции и переводы. Эти банки не смогут осуществлять, к примеру, долларовые переводы в другую страну. По их картам Visa или Mastercard нельзя будет расплатиться за границей. В России, даже после того как Mastercard и Visa отключат банки от системы, уже выпущенные карты должна работать: внутри страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт Банка России.
Также теперь у держателей карт не работают Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Платежи по картам, выпущенным другими банками (Сбербанк, Альфа-банк, «Тинькофф банк» и др.), тоже могут не проходить, если POS-терминал (устройство для приема оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из банков, который находится в списке SDN.