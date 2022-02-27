ВТБ резко поднял ставки по ипотеке из-за санкций

В ночь с 24 на 25 февраля минфин США раскрыл новый список санкций против России из-за начала военной операции в Донбассе. ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк попали под полные блокирующие санкции: их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Банки не смогут теперь осуществлять валютные операции в долларах, евро и фунтах стерлингов. Ранее на неделе в этом списке оказался и оборонный Промсвязьбанк. Против ВТБ блокирующие санкции ввели также Великобритания и ЕС.