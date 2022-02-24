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Политика

США ввели санкции против ВТБ и «Сбербанка»

Ведомости

США вводят санкции против почти 80% банковских активов в России из-за начавшейся военной операции в Донбассе, передает Reuters со ссылкой на американский Минфин. В соответствии с документом, под ограничения попадут крупнейшие российские банки — ВТБ и «Сбербанк».

Попадание в санкционный список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Под ограничения попадут дочерние структуры «Сбера»,  в которых его доля превышает 50%. Аналогичные меры распространяются и на ВТБ.

«Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики. Мы также блокируем еще четыре крупных банка — это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России - ВТБ», — заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. 

Помимо ВТБ и «Сбера» в санкционный список попали следующие кредитные организации — банк «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Байден подчеркнул, что санкции были разработаны таким образом, чтобы нанести сильный урон России и сократить последствия для американской экономики и союзников.

«Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — заявили ранее в пресс-службе ВТБ.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных