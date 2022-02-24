США ввели санкции против ВТБ и «Сбербанка»
Попадание в санкционный список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Под ограничения попадут дочерние структуры «Сбера», в которых его доля превышает 50%. Аналогичные меры распространяются и на ВТБ.
«Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики. Мы также блокируем еще четыре крупных банка — это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России - ВТБ», — заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.
Помимо ВТБ и «Сбера» в санкционный список попали следующие кредитные организации — банк «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Байден подчеркнул, что санкции были разработаны таким образом, чтобы нанести сильный урон России и сократить последствия для американской экономики и союзников.
«Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — заявили ранее в пресс-службе ВТБ.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.