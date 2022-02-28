Какие меры могут стабилизировать рубль

Какие меры могут стабилизировать рубльВ арсенале властей есть еще несколько инструментов защиты финансового рынка
Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 г. более чем вдвое – с 9,5 до 20% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
Представитель ЦБ объяснил это решение следующим образом: «Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков». Такой шаг поддержит финансовую и ценовую стабильность и защитит сбережения граждан от обесценения, подчеркнули в Банке России.
20% – рекордное значение ключевой ставки. Но в 2014 г., когда против России ввели первые жесткие санкции на фоне присоединения Крыма, ЦБ решился на в целом сопоставимый по масштабу шаг. Тогда ставка была повышена на 6,5 п. п. до 17% годовых.
Резкое повышение ключевой ставки – не единственное решение финансовых властей по поддержанию курса национальной валюты. На основании предложений Минфина и ЦБ сегодня будет принято решение о введении с 28 февраля 2022 г. для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров, сообщили представители ЦБ и финансового министерства. Фактически, это решение – замена валютных интервенций (инструмент поддержки курса рубля в кризисных ситуациях), которые были ограничены в результате санкций против резервов ЦБ.
Рубль на открытии торгов в 10:00 мск сразу достиг верхних границ, установленных Московской биржей, – о фиксации коридора представитель биржи заявил утром перед началом торгов. Доллар на открытии торгов подорожал на 7 руб. до 90 руб., евро вырос на 8,19 руб. до 101,1925 руб. По данным сайта Investing.com, курс доллара в реальном времени достиг 117 руб. Ценовые границы могут меняться только по отдельному решению Банка России, подчеркнул представитель биржи в утреннем сообщении.
Но уже чуть позднее границы пришлось поменять: по доллару сейчас верхняя граница – 107,2525 руб., по евро – 113,5645 руб. На Investing.com (сайт биржи на момент написания статьи не работал) доллар к 12:25 мск стоит 104 руб., евро торгуется по 110 руб.
Шанс есть
Повышение ставки – исключительно сигнальное решение для широких масс клиентов, как населения, так и бизнеса, уверена экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. Регулятор таким образом сообщает, что не надо выходить в кэш – ни рублевый, ни тем более валютный, добавила она.
«Я не думаю, что это следствие каких-то сложных макроэкономических моделей и расчетов, главная цель – показать рынку, что финансовые власти на месте, они принимают вызов и будут бороться за курс национальной валюты», – согласился макроаналитик АО «Райффайзенбанк» Станислав Мурашов.
Ситуация с ликвидностью
В банковской системе произошел резкий всплеск структурного дефицита ликвидности – с уровней утра 25 февраля показатель вырос с 11 млрд руб. до 2,9 трлн руб. на начало 28 февраля. Это значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах. С 2013 г. российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности: в основном банки не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. На начало дня 28 февраля требования ЦБ к банкам достигли максимума за все время наблюдений – 5,85 трлн руб. Сами кредитные организации на депозитах в ЦБ держали на начало дня 2,38 трлн руб. С 24 февраля ЦБ начал проводить аукцион репо «тонкой настройки», предоставляя банкам краткосрочную ликвидность. На первом таком аукционе банки заняли у ЦБ 874 млрд руб. из предложенного 1 трлн руб. На втором аукционе – почти 2 трлн из 3 трлн руб. 28 февраля аукцион проведен на безлимитной основе с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок: они заняли у ЦБ свыше 3,04 трлн руб. под 20% годовых на один день. Банки последний раз занимали у ЦБ по репо больше лишь 9 декабря 2014 г.: тогда на семь дней регулятор предоставил банкам 3,2 трлн руб. ликвидности.
Существенное повышение ключевой ставки неизбежно приводит к замедлению оттока и росту сбережений в национальной валюте – «рубль уже не фантик», согласился Мурашов. Ключевая в 20% позволит компенсировать значительную часть обесценения национальной валюты, особенно в паре с мерой по обязательству экспортеров продавать валютную выручку. Экспорт России за 2021 г. увеличился на 45,7% и составил $493 млрд, следует из данных ФТС.
Повышение ключевой – абсолютно адекватное решение в реалиях, когда «мы вышли за рамки понятных и предсказуемых экономических условий», согласился директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. Особенно на фоне того, что у ЦБ после западных ограничений на резервы снизились пространства до маневра по поддержанию курса, добавил он. Это также поможет снизить спрос на валюту со стороны граждан после того, как они бросились ее покупать, продолжил Полевой.
Кроме этого, такая ставка удержит организации от кредитования в рублях для покупки валюты, добавил Донец. Впрочем, ожидать такого развития событий в любом случае было довольно сложно, поскольку сейчас как раз тот момент, когда власти особо пристально следят за любыми спекулятивными операциями.
Есть шанс увидеть стабилизацию рубля, особенно в паре с мерой по обязательству экспортеров продавать валютную выручку, полагает Донец.
С точки зрения влияния на стоимость обслуживания уже полученных кредитов эффект от повышения ключевой ставки будет не столь значительным, добавил Мурашов. Во-первых, есть определенные ограничения по максимальному размеру процентов по кредитам с плавающей ставкой (привязанной к уровню ключевой), во-вторых, таких займов не так много, пояснил эксперт.
А новые кредиты в нынешней ситуации вряд ли будут востребованы, добавила Донец. Интерес к инвестициям или дорогостоящим покупкам в условиях такой неопределенности невелик, полагает она.
ЦБ системно опрашивал значимые банки на предмет выдачи кредитов по плавающим ставкам: два банка предоставляют такие ссуды, при этом у одного из них они составляют 17% в выдачах, сообщала 17 февраля глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Чего ждать дальше
Вряд ли в ближайшее время мы увидим следующий шаг ЦБ по очередному повышению ставки, полагает Донец. Принципиальной разницы между 20% и 30% нет, а более существенное увеличение ключевой будет означать паралич движения денег в экономике, отметила она.
Прогнозировать, как долго продлится реальность с ключевой ставкой в 20%, на данный момент невозможно, добавила эксперт. Пока ситуация развивается по непредсказуемой иррациональной траектории, по крайней мере, совсем не так, как все привыкли. Ключевая задача решения – приостановить отток средств с рублевых вкладов и стабилизировать банковскую систему, уверена эксперт.
Вероятно, последуют и другие меры, добавила Донец. Не исключено, что мы увидим запрет на открытие валютных счетов или покупку валюты, по крайней мере, ограничения на сумму ее приобретения. С другой стороны, сейчас работают и «естественные стопоры», добавила она. Значительная часть населения видит риски ограничения по использованию валюты и не торопится в нее вкладывать, к тому же в банках остается все меньше валютной ликвидности.
Обязательство экспортеров продавать валютную выручку – мощная мера по поддержке курса, добавил Мурашов. Однако очевидно, что эта мера не пройдет мимо внимания западных властей, поэтому нельзя исключать, что и «эта лавочка будет прикрыта», сомневается эксперт. Впрочем, ограничивать в этом экспортеров будет довольно сложно, поскольку в этом случае сам по себе экспорт для России как государства теряет смысл.
У ЦБ есть еще в запасе ряд мер – ограничения по выплате дивидендов, досрочное погашение долгов, добавил Полевой. В нынешних условиях, когда все меняется за минуту, невозможно прогнозировать, как долго будет действовать такая ставка и будет ли она еще повышаться, согласился эксперт. Банковские ставки, особенно в депозитной части, отреагируют быстро – кредитные организации сами заинтересованы в том, чтобы вкладчики не уносили деньги, уверен он. По кредитам ставки будут расти медленнее, но в этой части из-за неопределенности потребность в кредитах как у граждан, так и у бизнеса снизится, кроме того, и риск-политики банков сейчас будут ужесточаться, полагает аналитик.