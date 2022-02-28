Какие меры могут стабилизировать рубль

Ситуация с ликвидностью

В банковской системе произошел резкий всплеск структурного дефицита ликвидности – с уровней утра 25 февраля показатель вырос с 11 млрд руб. до 2,9 трлн руб. на начало 28 февраля. Это значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах. С 2013 г. российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности: в основном банки не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. На начало дня 28 февраля требования ЦБ к банкам достигли максимума за все время наблюдений – 5,85 трлн руб. Сами кредитные организации на депозитах в ЦБ держали на начало дня 2,38 трлн руб. С 24 февраля ЦБ начал проводить аукцион репо «тонкой настройки», предоставляя банкам краткосрочную ликвидность. На первом таком аукционе банки заняли у ЦБ 874 млрд руб. из предложенного 1 трлн руб. На втором аукционе – почти 2 трлн из 3 трлн руб. 28 февраля аукцион проведен на безлимитной основе с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок: они заняли у ЦБ свыше 3,04 трлн руб. под 20% годовых на один день. Банки последний раз занимали у ЦБ по репо больше лишь 9 декабря 2014 г.: тогда на семь дней регулятор предоставил банкам 3,2 трлн руб. ликвидности.