Санкции против ЦБ выглядят как финансовая атомная бомба. Что будет с рублем и ценами

Санкции против ЦБ выглядят как финансовая атомная бомба. Что будет с рублем и ценамиНесмотря на всю свою «термоядерность», мера, по мнению экспертов, была ожидаемой и власти должны быть к ней готовы
Западные власти в ночь на 27 февраля приняли решение о заморозке активов ЦБ – эксперты называют эту меру одной из самых жестких в настоящий момент. «Ведомости» разбирались, как санкции против Банка России и других финансовых институтов повлияют на курс рубля, инфляцию и ключевую ставку.
Банк России – не первый центробанк, против которого Запад вводит санкции. Под ограничениями находятся регуляторы Ирана, Венесуэлы и Сирии. Однако по объему накопленных резервов российский институт несопоставим с центробанками этих стран. Россия на данный момент входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. С начала 2015 г. резервы выросли на $235 млрд.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам