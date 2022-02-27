Санкции против ЦБ выглядят как финансовая атомная бомба. Что будет с рублем и ценами

Банк России – не первый центробанк, против которого Запад вводит санкции. Под ограничениями находятся регуляторы Ирана, Венесуэлы и Сирии. Однако по объему накопленных резервов российский институт несопоставим с центробанками этих стран. Россия на данный момент входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. С начала 2015 г. резервы выросли на $235 млрд.