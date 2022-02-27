Как антироссийские санкции скажутся на глобальной экономике

Запад ввел против России беспрецедентные санкции. Тем не менее ограничения негативно скажутся не только на российской, но и на глобальной экономике. Дополнительно эффект усугубят российские контрмеры: власти работают над ответным пакетом. Война санкций может обернуться глобальным разгоном инфляции, отсрочкой с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС, изоляцией отдельных стран Европы от поставок энергоресурсов и принуждением к расчетам в рублях. «Ведомости» разбирались, какими последствиями может обернуться война санкций для глобальной экономики.