Почему пока не стоит бояться санкций Совета Европы

Возвращение смертной казни невозможно прежде всего из-за ранее занятой КС позиции. Мораторий на ее применение был введен КС в 1999 г. с условием: пока на всей территории России не будут введены суды присяжных. В 2010 г. суд присяжных был образован в последнем субъекте, где его не было, – в Чечне. А в 2009 г. КС решил, что и после отмены моратория должны существовать гарантии «права не быть подвергнутым смертной казни». В выпущенной в 2021 г. книге председатель КС Валерий Зорькин указал, что решение КС за 2009 г. содержит запрет на высшую меру наказания. «То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», – отмечал он. Возвращение смертной казни, по его мнению, «зависит от общей правовой ситуации в стране».