Санкции против российских банков: что важно знать клиентам«Ведомости» выясняли, какие услуги будут доступны, а какие – нет
24 февраля США ввели ограничения в отношении ряда крупных российских банков. В список SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов, попали ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. «Ведомости» разбирались, какие операции будут ограничены для клиентов этих банков.
Карты
Карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжат работать на территории России без ограничений для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы, заверил Банк России. Это связано с тем, что внутри страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК), которую в 2014 г. как раз для таких случаев создал ЦБ. Благодаря НСПК, к примеру, у владельцев Visa и Mastercard есть возможность платить картой в Крыму.
Средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны в любой момент.
Клиенты не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за рубежом. Поэтому банки рекомендуют тем, кто сейчас находится в другой стране, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке.
Нельзя будет использовать карты этих банков в Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, но стандартная (как и бесконтактная) оплата доступна в России. Поэтому банки рекомендуют для оплаты использовать пластиковую карту. Промсвязьбанк предлагает клиентам пользоваться пластиковыми картами и бесконтактной оплатой по картам «Мир» на базе приложения MirPay (доступно для устройств, работающих на мобильной операционной системе Android).
Скоро будет также невозможно расплатиться картами санкционных банков для покупки на зарубежных сайтах.
Переводы
Переводы внутри ВТБ и другим пользователям по России доступны в полном объеме – как в рублях, так и в валюте. То же самое в Новикомбанке. В Совкомбанке пока доступны только рублевые переводы внутри России – в валюте переводы в другие банки пока недоступны, только внутри банка и между своими счетами.
Валютные переводы за рубеж в отделениях банков и приложениях будут недоступны. Переводы денежных средств через системы Western Union и «Золотая Корона» проводиться не будут, говорится на сайте Совкомбанка.
Юридическим лицам Совкомбанк и ВТБ рекомендуют воздержаться от операций и расчетов в долларах и евро. При расчете в других валютах банки рекомендуют не проводить транзакции с финансовыми учреждениями и лицами, которые находятся на территории США, ЕС, Великобритании, а также с теми, кто осуществляет деятельность в этих странах и дочерних структурах организаций этих территорий.
В «ФК Открытие» переводы доступны в полном объеме.
Деньги на вкладах
Открытые вклады и накопительные счета клиентов банков в любой валюте доступны в полном объеме: кредитные организации гарантируют исполнение всех обязательств по начислению, выплате процентов и выдаче денежных средств.
Клиентам Совкомбанка теперь недоступно открытие и пополнение ранее открытых валютных вкладов, но их текущее обслуживание производится в обычном порядке. У ВТБ и «ФК Открытие» нет ограничений на открытие и пополнение валютных вкладов, уточнили представители банков.
Новикомбанк также продолжает открывать валютные счета.
Обмен валют
Продажа и покупка валюты в офисах ВТБ и онлайн по-прежнему доступна, то же самое в «ФК Открытие» и Новикомбанке. В Совкомбанке пока недоступен обмен валют в офисах и мобильных приложениях банка, на операции с наличными рублями ограничений не будет.
Кредитование
В ВТБ, «ФК Открытие» и Новикомбанке продолжат кредитовать граждан на прежних условиях и в полном объеме. При этом в «ФК Открытие» в ближайшее время планируют изменение ценовых условий по ипотеке, уточнил представитель банка.
Совкомбанк приостановил выдачу ипотечных кредитов в связи с существенной неопределенностью на российском рынке. Программы рефинансирования ипотеки банк также приостанавливает до стабилизации ситуации. Условия кредитов и процентных ставок для заемщиков, уже оформивших договоры, останутся прежними.
Брокерские операции
Брокерское приложение «ВТБ Мои инвестиции» информировало 25 февраля своих клиентов о том, что они должны самостоятельно закрыть длинные маржинальные позиции в иностранных ценных бумагах и валюте. С 25 февраля иностранные ценные бумаги исключаются из списка маржинальных, поэтому банк может принудительно закрыть такие позиции.
Покупка иностранных ценных бумаг будет недоступна, сообщают в Совкомбанке, но продажа иностранных активов и вывод денежных средств будут работать в обычном режиме. Российские ценные бумаги останутся доступны для инвесторов.
Санкции против Сбербанка
Сбербанк попал в список САРТА: всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней.
Офисы и сервисы Сбербанка работают в обычном режиме, клиенты могут совершать все операции без ограничений. Visa и Mastercard по-прежнему работают как на территории России, так и за рубежом. Сервисы ApplePay и GooglePay работают с картами Сбербанка, как и раньше.
Покупка и продажа валюты по текущему курсу доступна в отделениях и приложении банка. Клиенты могут снять средства с валютного счета по первому требованию. Переводы в валюте за рубеж также возможны, но это может занять больше времени из-за дополнительной проверки со стороны контрагентов. Купля и продажа российских и иностранных бумаг по-прежнему доступны для инвесторов.
Сбербанк выясняет, какие ограничения коснутся работы банка с корреспондентскими счетами в конце марта.
Ограничения в других банках
Частичные ограничения на операции в результате санкций со стороны США коснулись Московского кредитного банка (МКБ), Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка: им нельзя занимать на рынках капитала Штатов.
Отделения банков и банкоматы работают в обычном режиме, клиентам доступны все операции – как в рублях, так и в валюте. Ограничений на снятие средств в рублях и валюте в банках нет.
Карты банков всех платежных систем будут работать за границей и на территории России, сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay также работают с картами банков.
Все физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам.
«Ведомости» направили запрос в Промсвязьбанк.