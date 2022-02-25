Санкции против российских банков: что важно знать клиентам

Карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжат работать на территории России без ограничений для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы, заверил Банк России. Это связано с тем, что внутри страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК), которую в 2014 г. как раз для таких случаев создал ЦБ. Благодаря НСПК, к примеру, у владельцев Visa и Mastercard есть возможность платить картой в Крыму.