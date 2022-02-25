ВТБ раскрыл детали американских санкций

У ВТБ будет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами после того, как 24 февраля США ввели блокирующие ограничения против госбанка: теперь он находится в специальном черном списке SDN. Об этом журналистам рассказал член правления банка Дмитрий Пьянов. Он отметил, что ВТБ (по аналогии с UC Rusal) получил пять так называемых генеральных лицензий на завершение операций с резидентами США в разные даты. То есть санкции, отметил топ-менеджер, являются не мгновенно применимыми.