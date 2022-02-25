ВТБ раскрыл детали американских санкций

ВТБ раскрыл детали американских санкцийУ госбанка будет время завершить операции с контрагентами из США
У ВТБ будет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами после того, как 24 февраля США ввели блокирующие ограничения против госбанка: теперь он находится в специальном черном списке SDN. Об этом журналистам рассказал член правления банка Дмитрий Пьянов. Он отметил, что ВТБ (по аналогии с UC Rusal) получил пять так называемых генеральных лицензий на завершение операций с резидентами США в разные даты. То есть санкции, отметил топ-менеджер, являются не мгновенно применимыми.
Пьянов пояснил, чего касаются лицензии:
до 24 июня ВТБ должен завершить операции, связанные с финансированием энергетики;
до 25 мая – с долговыми обязательствами и долями в капитале с точки зрения их продажи не гражданам США; до этой даты ВТБ сможет проводить операции по изменению мажоритарного владельца или не мажоритарного владельца в компаниях, где госбанк имеет контрольную или мажоритарную долю;
до 25 мая свернуть все производно-финансовые инструменты.
Четвертая и пятая лицензии, по интерпретации ВТБ, идут в связке: до 26 марта банк должен осуществить сделки по завершению всех текущих операций. Но пятая лицензия – «очень интересная» – позволяет также до 26 марта отклонять резидентам США операции с ВТБ, которые не разрешены. Пока юристы и консультанты госбанка дискутируют о ее трактовке, но в ВТБ считают, что она позволяет резидентам США без юридических последствий отказаться от любых операций с банком.
Несмотря на то, что Штаты ввели блокирующие санкции против ВТБ и ряда дочерних организаций, есть риск попадания под ограничения и у тех, где ВТБ имеет контроль (50% плюс 1 акция), рассказал Пьянов, основываясь на опыте других российских игроков. Именно поэтому ВТБ уже вывел ряд своих активов из-под удара: продал две акции «Почта банка» его предправления Александру Пахомову, 46% в кипрском банке и долю в ФК «Динамо».
Что касается блокирующих санкций со стороны ЕС, то у госбанка пока нет текста санкций и деталей, отметил Пьянов. На банк также наложила блокирующие санкции Великобритания: у ВТБ в Лондоне есть дочерний банк VTB Capital PLC. К сожалению, признал Пьянов, санкции Британии не имеют каких-либо оговорок для завершения операций, и банк сейчас изучает, что это значит для дочерней организации.
Что касается лондонской программы депозитарных расписок банка на Лондонской фондовой бирже, в ВТБ знают на примере других санкционных компаний, что оператору программы будет дан какой-то срок для беспрепятственной продажи бумаг, потом эта программа будет закрываться, а непроданные акции надолго останутся у депозитария. «То есть санкционный режим естественным образом закроет депозитарную программу на LSE, и этот этап в истории группы ВТБ будет, к сожалению, завершен», – отметил топ-менеджер ВТБ.
В ночь с 24 на 25 февраля Минфин США раскрыл новый список санкций против России из-за начала военной операции в Донбассе. ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк попали под полные блокирующие санкции: их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Ранее на неделе в этом списке оказался и оборонный Промсвязьбанк.
Сбербанк избежал попадания в SDN лист, но в течение 30 дней в США должны быть закрыты все его корсчета. Это лишит банк возможности совершать транзакции в долларах.
11 госкомпаниям (Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот», РЖД) ограничен выход на американский рынок капитала. Ограничения наложены и на два частных банка – Альфа-банк и Московский кредитный банк.
Против членов семей российских чиновников введены персональные санкции: это сыновья экс-главы АП Сергея Иванова (его сын Сергей – глава «Алросы»), секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также под санкции попали топ-менеджер Сбербанка (первый зампред Александр Ведяхин) и ВТБ (зампреды Андрей Пучков и Юрий Соловьев).
Отключение России от SWIFT все еще остается одним из вариантов, но пока эту позицию не разделяет Европа, отметил в своем выступлении президент США Джо Байден. Вариант с личными санкциями против Путина также «остается на столе», сказал он.
Попадание банков в список SDN означает, что сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для них, сообщила пресс-служба Банка России. Кроме того, картами Visa и Mastercard нельзя будет расплатиться за рубежом. В России карты любой платежной системы работать будут: внутри страны транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт, которую как раз на такой случай в 2014 г. создал ЦБ.