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Костин обратился к клиентам и партнерам ВТБ в связи с санкциями

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Предправления ВТБ Андрей Костин обратился к клиентам и партнерам банка в связи с санкциями, которые ввели США, Великобритания и Канада. Топ-менеджер заверил, что кредитная организация в ближайшее время будет делать все для минимизации потенциального ущерба от ограничительных мер, однако не исключил наличия сложностей при перестройке операционной деятельности.

«Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим», — заявил Костин. «Мы направим весь наш многолетний опыт, знания и компетенции, чтобы обеспечить максимально спокойный с учетом возникшей ситуации период нестабильности», — добавил он, напомнив, что Центробанк и правительство обещали оказать финансовую поддержку кредитным организациям. 

По словам главы госбанка, банковское сообщество еще после первых санкций, введенных в отношении России в 2014 г. после присоединения Крыма, разработало детальные планы реагирования на расширение ограничительных мер. ВТБ начал реализовывать таковые, поэтому, хотя клиенты банка могут столкнуться с некоторыми трудностями во время перенастройки операционной деятельности банка, предполагается, что это пройдет «довольно быстро и без потерь».

Костин попросил клиентов и партнеров ориентироваться только на официальную проверенную информацию. Среди ресурсов, куда стоит обратиться, он назвал сайт ВТБ и социальные сети банка. 

Вчера США ввели санкции в отношении нескольких российских банков за военную операцию страны в Донбассе. Под ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк. У первого ограничения наложены на корреспондентские счета. В отношении остальных введены блокирующие санкции: они попали в черный список SDN. На ВТБ наложены и британские санкции. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк и «Индустриальный сберегательный банк». Канада ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росэксимбанка, ФК «Открытие», Новикомбанка, Транскапиталбанка, Сетелем-банка, «Уральского банка реконструкции и развития», Генбанка, «Черноморского банка развития и реконструкции», Совкомбанка и Промсвязьбанка.

Вчера Центробанк сообщил, что вместе с правительством окажет любую необходимую поддержку банкам. Ранее регулятор объявил о предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям.

Ранее по теме: ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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