Костин обратился к клиентам и партнерам ВТБ в связи с санкциями

Вчера США ввели санкции в отношении нескольких российских банков за военную операцию страны в Донбассе. Под ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк. У первого ограничения наложены на корреспондентские счета. В отношении остальных введены блокирующие санкции: они попали в черный список SDN. На ВТБ наложены и британские санкции. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк и «Индустриальный сберегательный банк». Канада ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росэксимбанка, ФК «Открытие», Новикомбанка, Транскапиталбанка, Сетелем-банка, «Уральского банка реконструкции и развития», Генбанка, «Черноморского банка развития и реконструкции», Совкомбанка и Промсвязьбанка.