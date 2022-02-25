ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

Сбербанк и ВТБ уже давно находятся под санкциями США, но под секторальными. Теперь ВТБ попал в SDN лист. Во вторник в этот лист попал ВЭБ.РФ и оборонный Промсвязьбанк. Банки больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Кроме того, все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими организациями без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США).