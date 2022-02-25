ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банковРанее под блокирующие ограничения США попали ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие» и Новикомбанк
Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора. Речь идет в том числе о следующих банках:
ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке и «ФК Открытие» (наложены блокирующие санкции США – попадание в черный список SDN);
Сбербанке, против которого США ввели санкции в отношении корреспондентских счетов;
финансовых организациях, которым ограничили выход на рынок капитала США;
Промсвязьбанке и банке «Россия», в отношении которых европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе.
Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и ЦБ эти планы оценивает «как адекватные ситуации».
Все операции банков в рублях будут осуществляться, а услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, говорится в его сообщении.
Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики, отмечает ЦБ: подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях, а валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать.
24 февраля вечером жесткие санкции против России анонсировали США, Канада и Великобритания. Согласно опубликованному Минфином США сообщению, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.
Также всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов. 11 госкомпаниям (несколько госбанков, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком» и проч.) ограничили выход на американский рынок капитала. В этот список попали и частные Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ).
Сбербанк и ВТБ уже давно находятся под санкциями США, но под секторальными. Теперь ВТБ попал в SDN лист. Во вторник в этот лист попал ВЭБ.РФ и оборонный Промсвязьбанк. Банки больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Кроме того, все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими организациями без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США).
После новостей о санкциях ВТБ объявил, что он выходит из ряда активов: госбанк снова потерял контроль над «Почта банком» и продал две его акции председателю правления Александру Пахомову. Помимо этого ВТБ принял решение продать 46,29% кипрского RCB Bank другим акционерам. Обе сделки уже закрыты.
Представитель ВТБ подчеркнул, что санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов, включая валютные вклады, а карты Visa и Mastercard будут работать на всей территории России: все транзакции по картам внутри страны обрабатывает Национальная система платежных карт, которую в 2014 г. для таких случаев создал ЦБ. Ограничения коснутся пластиковых карт ВТБ за границей, в связи с чем банк рекомендует клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные средства с карты или расплачиваться картами других банков. ВТБ опубликовал на своем сайте инструкцию для клиентов. Так же поступил Совкомбанк.
Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов, заявил его представитель: «Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов».
Ранее 24 февраля ЦБ сообщил о ряде других мер поддержки для банковского сектора. Банк России провел аукцион репо «тонкой настройки», предоставив банкам 1 трлн руб. ликвидности на один день – они заняли у ЦБ 87,4% этой суммы. 25 февраля ЦБ проведет второй аукцион «тонкой настройки» сроком один день – регулятор предложит уже 2 трлн руб.
Еще одной мерой поддержки рынка со стороны Банка России стало расширение ломбардного списка (бумаги из этого списка ЦБ принимает в обеспечение по своим кредитам. – «Ведомости») и снижение рейтинговых требований к ряду ценных бумаг. Банк России также увеличил лимиты по операциям предоставления ликвидности в иностранной валюте: лимит «валютного свопа» по продаже долларов за рубли увеличен с $3 млрд до $5 млрд, максимальный объем задолженности банков по операциям репо в иностранной валюте – с $15 млрд до $50 млрд. Также ЦБ ввел «валютный своп» по продаже евро за рубли.