Владимир Путин попросил бизнес вместе с правительством поддержать экономику

Владимир Путин попросил бизнес вместе с правительством поддержать экономикуГлава РСПП Александр Шохин подтвердил готовность адаптироваться к санкциям
Президент России Владимир Путин объявил в 6.00 24 февраля о «специальной военной операции», которая оказалась несопоставима по масштабу ни с одной другой, в которой участвовали Вооруженные силы (ВС) за рубежом. Как сказал Путин, заявление которого опубликовано на сайте Кремля, решение было принято для защиты недавно признанных Россией ДНР и ЛНР от украинской армии.
Цель операции – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, сообщил президент: «Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом, как подчеркнул Путин, в планы «не входит оккупация украинских территорий». К выполнению приказа ВС приступили незамедлительно.
Уже вечером сообщила пресс-служба Минобороны, войска ДНР и ЛНР продвинулись на 6-8 км от линии фронта с ВСУ, а российские вооруженные силы выполнили все поставленные на эти сутки задачи. Также были сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» ВСУ, выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Кроме того, как следует из этого же сообщения пресс-службы военного ведомства, рейдовые отряды и воздушный десант ВС России обеспечили выход российских войск со стороны Крыма к городу Херсон (Херсонская области Украины). Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, добавили в Минобороны.
«Отнестись с пониманием»
В тот же день президент встретился с представителями бизнес-сообщества. «Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», – объяснил Путин. И хотя Россия остается частью мировой экономики, «рестрикции будут», сказал он и призвал бизнес отнестись с пониманием, «солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».
С 2014 г. не только государство и экономика научились переживать кризис, но и российский бизнес адаптировался к ограничениям, в свою очередь заявил глава РСПП Александр Шохин. Чтобы сдемпфировать ограничения, российскому бизнесу придется работать еще более энергично и эффективно, обеспечивать бесперебойную работу предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита товаров, ажиотажного спроса, скачков цен, добавил Шохин. Кроме того, бизнес будет активно реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнеров в странах, которые готовы к продолжению сотрудничества. «Но многое зависит и от своевременности и успешности деятельности правительства», – добавил Шохин.
Шохин также подтвердил, что Россия не закрывается, а остается частью мировой экономики. «Мы не отказываемся от международных договоренностей по ключевым направления сотрудничества – углеродная тематика, проблемы климата», – сказал он. Климатические проекты – не та сфера, где должны применяться санкции, считает Шохин. Россия остается частью глобальной экономики и не будет провоцировать глобальных негативных явлений на мировых рынках, подчеркнул глава РСПП.
«Мы понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений, и коснутся многих секторов – и финансового сектора, и добывающих отраслей, и технологического оборудования. Они коснутся и определенных видов сырья, и комплектующих. И могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно–логистические цепочки», – подчеркнул он.
Предложения бизнеса
Бизнес просит обеспечить предсказуемость масштабных инвестиционных проектов на фоне санкций, отметил Шохин. Для этого, по его словам, правительство совместно с деловым сообществом завершит доработку механизма СЗПК в течение месяца.
«Речь идет о применении формульного подхода. В тех случаях, когда меняются существенно параметры условий реализации проектов, надо применять некие формулы, которые не гарантируют стабильность всех условий, но делают условия предсказуемыми, когда санкции триггером выступают и влияют на уровень инфляции, дефицит бюджета, курс рубля», – подчеркнул Шохин.
По его словам, санкции могут удлинить сроки реализации проектов или сдвинуть вправо их старт, поэтому РСПП предложил продлить срок действия наиболее востребованных механизмов поддержки – корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестиционных проектов. Это бы обеспечило предсказуемость условий реализации всех намеченных планов компаний, подчеркнул Шохин.
С учетом санкций против госдолга, нужно дополнительно простимулировать спрос со стороны частных инвесторов, считает глава РСПП. В России открыто более 20 млн брокерских счетов, на Мосбирже зарегистрировано около 15 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), напомнил он. Потенциальный внутренний финансовый рынок может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с госдолгом, считает глава делового объединения.
Еще один источник минимизации внешних финансовых рисков – это введение регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют, отметил он. Бизнес поддерживает позицию Минфина по этому вопросу, подчеркнул Шохин. Ранее «Ведомости» писали, что Минфин внес в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют, которая направлена на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников.
Кроме того, необходимо продолжать работу по стимулированию инвестактивности бизнеса – речь о том, чтобы дать возможность компаниям реализовывать инвестпроекты за пределами отдельных юрлиц, подчеркнул Шохин. То есть формализовать более четко понятие «холдинговая компания», рассмотреть возможность снятия моратория на развитие консолидированных групп налогоплательщиков, отметил он. Это позволит понять, сколько реально инвестируют компании из дивидендов, полагает Шохин. «Сейчас многие инвестпроекты компаний, реализуемых за счет дивидендов, не попадают в периметр оценки инвестиций холдинговых структур», – сказал он.
Санкции
24 февраля вечером жесткие санкции против России анонсировали США, Канада и Великобритания. Президент Штатов Джо Байден обьявил о санкциях против нескольких крупных банков, но назвал только один – ВТБ.
Позднее в Минфине США утончили, что под блокирующие санкции попадают только ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Что касается Сбербанка, то всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские в нем в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов. 11 госкомпаниям (несколько госбанков, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком» и проч.) ограничили выход на американский рынок капитала. В этот список попали также частные Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ).
Великобритания также ввела санкции против ВТБ, они включают в себя заморозку активов на территории Британии. Байден заявил, что санкции также направлены на ограничение возможности России вести расчеты в долларах, евро, фунтах стерлингов и йене.
Никто из ранее опрошенных «Ведомостями» экспертов не ожидал реализации военного сценария, рассматривая его как маловероятный, поэтому пока что давать конкретные прогнозы аналитикам сложно. Таких событий никто не ждал, «учитывая ответ западных стран в виде жестких экономических санкций и, соответственно, существенный ущерб возможных мер для российского финансового сектора», пишут аналитики Райффайзенбанка.
Первые объявленные санкционные меры в ответ на признание независимости ЛНР и ДНР имели, скорее, «предупредительный» характер, и их влияние на экономику и рынок было ограничено. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк уже давно находятся под санкциями США, но под секторальными. Для российских банков попадание в специальный черный список SDN – самый жесткий сценарий. Во вторник в этот лист попал ВЭБ.РФ и оборонный Промсвязьбанк. Банки больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Кроме того, все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими организациями без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США).
Представитель Сбербанка заявил, что в банке «готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех функций». Представитель ВТБ подчеркнул, что санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов, включая валютные вклады, а карты Visa и Mastercard будут работать на всей территории России. Ограничения коснутся пластиковых карт ВТБ за границей, в связи с чем банк рекомендует клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные средства с карты или расплачиваться картами других банков.
Последствия санкций
Текущие события затронут и западные рынки, говорит аналитик «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров: введение санкций против России может негативно повлиять на европейские экономики. Оно также может привести к росту цен на сырьевые товары, что ударит и по другим развитым странам. Возможны новые сбои цепочек поставок, которые приведут к дальнейшему росту инфляции и рискам для роста ВВП, резюмирует Комаров. Российская экономика понесет серьезный ущерб, очевидна высокая инфляция, которая уже точно не вернется в целевой коридор ЦБ в этом году и, скорее всего, в следующем, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Также, по ее словам, экономический рост или сильно замедлится, или его вовсе не будет.
Впрочем, финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к возможным ограничениям, так как проходили стресс-тесты, говорится в сообщении правительства. Оно также объявило о готовности поддерживать компании, попавшие под санкции, добавив, что Минфин совместно с Банком России внимательно следят за ситуацией и в случае чего готовы оказывать меры поддержки.
Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете (более 4,5 трлн руб. при запланированных в 2022 г. чистых заимствованиях в 2,2 трлн руб.) позволяет гибко подходить к графику размещений Минфина, говорится в сообщении ведомства. Оно 24 февраля приостановило аукционы ОФЗ на ближайшие недели.
Сейчас экономика устойчивее, так как жила семь лет в режиме санкций и уже разработала механизмы сопротивления ограничениям и менее зависит от внешних условий, чем в 2014 г., пишут аналитики «Тинькофф инвестиций». Сырьевые рынки сейчас куда сильнее, чем в 2014 г. (тогда цены на нефть за год обвалились вдвое), что дает дополнительный запас прочности государственному бюджету и бизнесу. Экономика страны к шоку была хорошо подготовлена, говорит Донец: у России маленький государственный долг ($56,7 млрд), потребность во внешнем финансировании бюджета была низкой, а сам бюджет закрыт с профицитом. Но то, что страна перешла в новую реальность, делает ситуацию непредсказуемой, резюмирует эксперт.