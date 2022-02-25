Владимир Путин попросил бизнес вместе с правительством поддержать экономику

Предложения бизнеса

Бизнес просит обеспечить предсказуемость масштабных инвестиционных проектов на фоне санкций, отметил Шохин. Для этого, по его словам, правительство совместно с деловым сообществом завершит доработку механизма СЗПК в течение месяца.

«Речь идет о применении формульного подхода. В тех случаях, когда меняются существенно параметры условий реализации проектов, надо применять некие формулы, которые не гарантируют стабильность всех условий, но делают условия предсказуемыми, когда санкции триггером выступают и влияют на уровень инфляции, дефицит бюджета, курс рубля», – подчеркнул Шохин.

По его словам, санкции могут удлинить сроки реализации проектов или сдвинуть вправо их старт, поэтому РСПП предложил продлить срок действия наиболее востребованных механизмов поддержки – корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестиционных проектов. Это бы обеспечило предсказуемость условий реализации всех намеченных планов компаний, подчеркнул Шохин.

С учетом санкций против госдолга, нужно дополнительно простимулировать спрос со стороны частных инвесторов, считает глава РСПП. В России открыто более 20 млн брокерских счетов, на Мосбирже зарегистрировано около 15 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), напомнил он. Потенциальный внутренний финансовый рынок может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с госдолгом, считает глава делового объединения.

Еще один источник минимизации внешних финансовых рисков – это введение регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют, отметил он. Бизнес поддерживает позицию Минфина по этому вопросу, подчеркнул Шохин. Ранее «Ведомости» писали, что Минфин внес в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют, которая направлена на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников.

Кроме того, необходимо продолжать работу по стимулированию инвестактивности бизнеса – речь о том, чтобы дать возможность компаниям реализовывать инвестпроекты за пределами отдельных юрлиц, подчеркнул Шохин. То есть формализовать более четко понятие «холдинговая компания», рассмотреть возможность снятия моратория на развитие консолидированных групп налогоплательщиков, отметил он. Это позволит понять, сколько реально инвестируют компании из дивидендов, полагает Шохин. «Сейчас многие инвестпроекты компаний, реализуемых за счет дивидендов, не попадают в периметр оценки инвестиций холдинговых структур», – сказал он.