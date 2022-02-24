Россияне запасаются наличными

Более десяти человек стояло в очереди, чтобы снять наличные рубли в отделении Сбербанка по адресу ул. Большая Черемушкинская, 13. К 15.20 мск из нескольких банкоматов в отделении снять наличные можно было лишь в двух, причем в одном банкомате остались только пятитысячные купюры. В отделении банка ввели ограничение на обмен валюты: один клиент мог продать не более $200 за 79,43 руб., а купить за 96,31 руб. по состоянию на 15.20. Клиент не мог продать более 200 евро по курсу 88,78 руб., купить – за 96,31 руб. В очереди в банкомат люди жаловались, что в других ближайших банкоматах района снять рубли уже не могли.