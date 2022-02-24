Россияне запасаются наличными

Россияне запасаются наличнымиВ некоторых банкоматах быстро кончаются деньги – и рубли, и валюта
В некоторых отделениях банков и банкоматах было проблематично снять наличные – как рубли, так и валюту, убедился 24 февраля корреспондент «Ведомостей».
Более десяти человек стояло в очереди, чтобы снять наличные рубли в отделении Сбербанка по адресу ул. Большая Черемушкинская, 13. К 15.20 мск из нескольких банкоматов в отделении снять наличные можно было лишь в двух, причем в одном банкомате остались только пятитысячные купюры. В отделении банка ввели ограничение на обмен валюты: один клиент мог продать не более $200 за 79,43 руб., а купить за 96,31 руб. по состоянию на 15.20. Клиент не мог продать более 200 евро по курсу 88,78 руб., купить – за 96,31 руб. В очереди в банкомат люди жаловались, что в других ближайших банкоматах района снять рубли уже не могли.
«Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств», – рассказал представитель Сбербанка. Он добавил, что средства доступны клиентам банка в полном объеме.
С огромными очередями в банкоматы столкнулся еще один корреспондент «Ведомостей» – в торговом центре около метро «Водный стадион» у двух банкоматов банка «Тинькофф» стояло более 60 человек, некоторым пришлось ожидать своей очереди на улице. В одном из банкоматов к тому моменту наличные закончились. Представитель «Тинькофф» подтвердил, что в банке наблюдают повышенный спрос на снятие наличной валюты, в связи с чем они пополняют банкоматы в усиленном режиме.
В отделении Фора–банка около м. «Крымская» продажа долларов и евро днем была приостановлена.
О сложностях со снятием денег в банкоматах «Ведомостям» также рассказали несколько человек. В Красногорске в отделении Сбербанка на ул. Ленина к 18.00 закончились наличные рубли, а в отделении Альфа-банка клиент не смог снять евро в банкомате. Еще один клиент днем не смог снять наличные рубли в банкоматах «Тинькофф» и Сбербанка в районе Мневников. Другой клиент не смог снять валюту днем в банкоматах «Тинькофф» у метро «Севастопольская» и «Тропарево». По словам одной клиентки «Тинькофф», ей удалось снять $100 в банкомате в ТЦ «Ереван плаза» после двух часов ожидания.
О том, что в середине дня люди активно снимали наличные в банкоматах Сбербанка и Альфа-банка, сообщала и газета «Коммерсантъ»: «В одном из отделений на улице Бутырской очередь вышла за пределы офиса».
Райффайзенбанк продолжает работу в штатном режиме, но для покупки валюты на сумму свыше 150 000 руб. в банке советуют «оформить предварительный заказ», сообщает его представитель. ВТБ принимает заказы на валютообменные операции без ограничений, но для удобства клиентов просят воспользоваться дистанционными сервисами, говорит представитель банка. В Московском кредитном банке также рекомендуют проводить продажу и покупку валюты онлайн, говорит его представитель.
В Россельхозбанке фиксируют рост спроса на открытие рублевых вкладов и незначительный отток валютных, сообщил представитель банка. В «Абсолют банке» и Совкомбанке, наоборот, наблюдают рост объема валютных вкладов.