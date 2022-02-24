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Финансы

Сбербанк заявил о готовности «к любому развитию ситуации»

Ведомости

Сбербанк проработал сценарии для защиты средств граждан и готов к любому развитию ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — говорится в сообщении.

Банк имеет все нужные ресурсы, обладает управленческим опытом и экспертизой «для работы в сложившихся условиях», отметили там. Сбербанк призвал клиентов доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сегодня Мосбиржа и СПБ биржа остановили торги на фоне рекордного падения фондового рынка. Так, индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов — до 2736,65 пункта. Это самое низкое значение с октября 2020 г. Курсы доллара и евро достигли рекордных с января 2016 г. 84,075 руб. и 95,24 руб. соответственно.

Это произошло на фоне начала военной операции России в Донбассе, о котором утром объявил президент страны Владимир Путин. Ее целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент сослался на то, что за военной помощью к Москве обратились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.

Путин подчеркнул, что оккупировать Украину в Москве не планируют, однако будут стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. После этого СNN сообщил о взрывах в нескольких крупнейших городах республики, в том числе в районе аэропорта Киева. На Украине ввели военное положение.

На этом фоне президент США Джо Байден анонсировал «жесткие санкции» в отношении России в дополнение к тем, что были введены 22 и 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции» и призвал «принудить Россию к миру».

Ранее по теме: «Не смертельно, но дорого»: что именно ограничат новые санкции и как их обойти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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