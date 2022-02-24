Сбербанк заявил о готовности «к любому развитию ситуации»

Ранее сегодня Мосбиржа и СПБ биржа остановили торги на фоне рекордного падения фондового рынка. Так, индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов — до 2736,65 пункта. Это самое низкое значение с октября 2020 г. Курсы доллара и евро достигли рекордных с января 2016 г. 84,075 руб. и 95,24 руб. соответственно.